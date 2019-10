Favola della domenica – I Folletti

C’erano una volta dei folletti che amavano fare scherzi agli uomini. Vivevano nel bosco accanto a una locanda. Vi entravano spesso per divertirsi alle spalle degli avventori.

Un bel giorno tre boscaioli si fermarono a mangiare proprio in quella locanda. Ordinarono stufato, vino e polenta. Nell’attesa, chiacchieravano allegramente. Uno di loro, un ragazzo, si fece portare un boccale di birra perché aveva una gran sete.

Il folletto Fagiolo vi immerse di nascosto un estratto di valeriana e il ragazzo, all’istante, si addormentò.

“Ehi, che ti prende?”. I colleghi cercarono di scuoterlo. Uno di loro urlò all’indirizzo del taverniere: “Che cosa hai messo nella birra del mio amico?”

“Proprio niente. Non vedete che è stanco morto?”. Subito dopo, l’oste si recò in cantina. “Ehi, voi!” esclamò a qualcuno nascosto dietro barili di vino e di birra “non continuate con i vostri scherzi ai miei clienti. Vi ho già avvertito. Riferirò tutto al giudice Antalio, il folletto più saggio che c’è. Guai a voi!”

Nel mentre, i boscaioli avevano risvegliato il compagno: “Oste, oste, qui non arriva niente! Abbiamo da lavorare noi”.

“Arrivo!” I folletti avevano preceduto l’oste e, provando simpatia per i boscaioli, salirono sul loro tavolo dov’era un tagliere di polenta profumata e fumante. Fagiolo chiese: “Ci date un pezzettino della vostra polenta?”

I tre schizzarono in piedi spaventati.

“Aspettate ragazzi, io questi piccoletti li conosco” disse il boscaiolo giovane, “saltellano intorno ai tronchi degli alberi quando li abbattiamo”.

“E’ proprio così. Non ci piace che decimiate il nostro bosco”.

“Gli uomini hanno bisogno di case in cui vivere e noi procuriamo loro il legno necessario, per questo li abbattiamo, non facciamo niente di male”.

“Fate del male a tutti coloro che abitano nella natura”.

Fagiolo, impaziente e affamato, afferrò una porzioncina di polenta e la mise in bocca. L’oste, che finalmente era riuscito a distinguere la sua sagoma colorata, si apprestò a mollargli un manrovescio.

“Fermo!” intimò il boscaiolo più anziano. “Facciamo un patto. Noi abbatteremo soltanto una parte del bosco e voi potrete vivere indisturbati nella zona rimanente. Ci state?”.

Semplicio, uno spiritello panciuto disse: “Dobbiamo chiedere il parere ad Antalio”. I folletti si dileguarono in un batter d’occhio tra sentieri e fronde. Faticosamente, i boscaioli li seguirono finché si trovarono di fronte a un autorevole folletto vestito di verde con la tuba a sonagli: “Che succede? Forse volete chiedere il mio illuminato parere. Dite pure”.

“Questi boscaioli hanno bisogno del legno degli alberi per farne case” – “Hanno proposto di buttare giù solo una parte degli alberi e lasciare a noi il rimanente terreno boschivo” – “Che cosa ne pensi, Antalio?”

Il giudice-folletto, battendo il suo bastone sulla nuda terra, esclamò: “La foresta è un tesoro della Natura e non va toccato. Se è vero che lo scopo di questi uomini è quello di dare riparo a famiglie senza casa, vi diamo il permesso di servirvi del legno necessario”

I boscaioli esultarono.

“Abbiate presente però” continuò Antalio, “che ciò che si toglie deve essere ripiantato. Vi farete un obbligo di ripopolare il terreno disboscato con nuovi virgulti”.

“Sicuro, sicuro, accettiamo”.

“…Se non manterrete la parola, ridurremo in briciole tutto ciò che avete falciato”.

‘Ci ha letto nel pensiero’ osservò tra sé il giovane taglialegna scambiando uno sguardo d’intesa con gli altri. Era proprio quello che intendevano fare.

Una quantità di folletti, arrivati da ogni parte del bosco, iniziò a danzare. I boscaioli, contagiati dalla loro spensieratezza, ballarono a loro volta. Si divertirono tanto che, ogni volta che un virgulto nuovo veniva piantato nel bosco, festeggiavano dalla mattina fino a tarda sera.

Maria Rosaria Fortini