Favola della domenica – L’apprendista mago

C’era una volta un ragazzo che desiderava conoscere le formule magiche e gli incantesimi che gli avrebbero permesso di penetrare la scienza del mistero. Si chiamava Mirko. Alla scuola per maghi risultò idoneo e poté frequentarla gratuitamente.

Aveva un amico con cui seguiva i corsi e trascorreva il tempo libero; era inglese. Alla fine dell’anno scolastico, Alan gli propose di passare una settimana di vacanze con la sua famiglia.

Il ragazzo aveva una sorella di nome Marta, di due anni più giovane. Mirko la trovò molto simpatica ma un giorno, durante una gita nel bosco, Marta scomparve.

I due amici la cercarono per qualche tempo poi decisero di mettere in pratica alcuni dei poteri imparati alla scuola dei maghi. Non sapevano se avrebbero funzionato essendo agli inizi dei loro studi, ma Mirko esclamò: ‘Abracadabra, io posso quello che voglio, e voglio trovare Marta’. Dal canto suo, Alan si concentrò al massimo tentando di evocare gli spiriti della foresta. Gli risposero soltanto quelli che amavano fare degli scherzi. Infatti, indicarono loro sentieri senza alcuno sbocco.

‘Marta, Marta!’ gridava Mirko. Alan ripeteva il nome della sorella quando ricordò di avere nello zaino una pozione. Serviva per aumentare l’acume e la perspicacia. Ne bevve un bel sorso ed ebbe un’intuizione: ‘Marta si è allontanata di proposito’. Visualizzò il sentiero giusto e s’incamminò da quella parte.

‘Credi davvero che Marta si sia spinta così lontano? Per quale motivo poi?’

‘Ancora non lo so. Fidati di me’.

Nel frattempo, la ragazza si trovava vicino alla tana di un cerbiatto. Aveva portato con sé del latte per nutrirlo. Passeggiando giorni prima da quella parte con i genitori, aveva scoperto il cucciolo orfano e se ne era innamorata. Avrebbe voluto portarlo a casa ma i suoi glielo avevano impedito; pensava che anche il fratello glielo avrebbe proibito. Per questo, si era allontanata senza avvertirlo.

Prese la strada del ritorno ma si accorse ben presto di essersi smarrita: ‘Non aver paura, piccolo cerbiatto. I ragazzi sono due maghi, ci ritroveranno…Alan, Mirko, sono qui!’ gridava, ma non aveva risposta.

‘Ho sentito un richiamo’ disse Alan.

‘Potenzia l’udito per sapere da dove proviene’.

Un muro di rovi e di spine si parò loro dinanzi proprio quando si sentivano vicini alla meta. Non c’era alcun modo di attraversarlo.

Alan tentò un’ultima formula magica: ‘Spiriti della natura e dei boschi, aiutateci a trovare mia sorella!’ Mirko si unì alla sua richiesta ripetendo l’invocazione. Toccarono uno dei rovi con i palmi delle mani resi magici dal potere della loro mente e da quella degli esseri magici e il muro spinoso si aprì.

Dall’altra parte, apparve Marta con l’espressione felice: ‘Sapevo che due apprendesti maghi come voi mi avrebbero trovato’.

Si abbracciarono poi Mirko guardò Alan, coscienti ambedue che l’efficacia della loro magia non era affatto scontata.

‘Siamo stati fortunati’ sussurrò Alan.

‘Direi che la nostra abilità come maghi è stata ampiamente dimostrata’.

Marta portò con sé il cucciolo nella speranza di poterlo far vivere nel loro giardino.

‘Pregheremo i genitori perché ti accontentino’ disse il fratello.

‘…E se non sono d’accordo, renderemo ai loro occhi invisibile il cerbiatto così potrai tenerlo sempre con te’ aggiunse Mirko. Quando arrivarono a casa, i ragazzi narrarono la pericolosa avventura.

‘Perdonaci Marta, tieni pure il tuo cucciolo. E’ talmente carino che ce ne prenderemo cura anche noi’ dissero il papà e la mamma.

‘Se sapeste quali magie hanno messo in atto i ragazzi per trovarmi. Credevo che sarei rimasta per sempre intrappolata nella foresta’.

I due amici si rallegrarono di avere qualcosa di concreto da raccontare ai loro insegnanti all’inizio del successivo anno scolastico e continuarono a studiare e a fare esperimenti con impegno.

‘Abbiamo condiviso un’esperienza fantastica’ esclamò Mirko salutando i due fratelli alla fine della vacanza.

‘Rimarremo amici per la pelle’ continuò Alan stringendo forte le mani dell’amico.

‘Sapete?’ intervenne Marta, ‘anch’io m’iscriverò alla scuola di magia. Mi divertirò con voi e aiuterò i miei amati amici della foresta’.

Maria Rosaria Fortini