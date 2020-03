Favola della domenica – L’aquilone e le streghe

C’era una volta una fata che conosceva molte storie. Si chiamava Codicilla. Un giorno arrivò in un grazioso paese. Si sedette accanto a una casetta. Molti si avvicinarono.

“Conoscete quegli oggetti volanti che si possono far volare e che si chiamano aquiloni?” domandò ai ragazzi che la circondavano.

“Non li conosciamo” risposero.

“Prima di raccontarvi la loro storia, ne materializzerò alcuni per voi”.

I giovani ne furono entusiasti: “A me, a me, danne uno anche a me!” esclamavano in coro.

Codicilla li accontentò tutti e insegnò loro a manovrarli. Presto, tanti aquiloni colorati solcarono il cielo azzurro.

D’un tratto, due figure vestite di nero li raggiunsero e tolsero di mano ai ragazzi i fili che tenevano in volo i giocattoli.

“Ehi, lasciami!” gridava uno.

“Giù le mani dal mio aquilone” gridava un altro.

Inutilmente. Gli aquiloni caddero a terra. Le due streghe avevano deciso di nuocere a Codicilla perché era bella, sincera, generosa e sempre sorridente.

“Orsù, Galana e Tora, non tormentate questi ragazzi” disse la fata rivolgendosi a loro come se fossero sue amiche e non due losche figure venute a molestarla.

“Non preoccuparti, carina, lo facciamo per il loro bene” disse la più ossuta delle due.

“Come sai, tesoruccio, esiste una profezia su un paese di questa regione. Prima o poi verrà invaso da oggetti volanti…noi vogliamo impedirlo” disse la seconda con voce melensa.

“Non direte sul serio, vero? Gli oggetti volanti di cui parlate potrebbero essere aerei, non degli innocui aquiloni”.

“Fa lo stesso” disse Galana arricciando il naso adunco, “di questi tempi, è bene essere prudenti”.

“Sai, a volte, non giova essere buone e gentili come sei tu…”. Un sorriso malevolo apparve sulla bocca dell’altra.

I ragazzi si erano nascosti dietro il muro della casa e da lì seguivano la discussione che si svolgeva tra le tre donne.

La fata si sedette di nuovo e disse: “Se volete ascoltarla, vi racconterò la storia degli aquiloni”.

I ragazzi si riavvicinarono e lo stesso fecero le due streghe.

“C’era una volta un re cinese di nome Yang. Era buono e gentile e desiderava che la pace regnasse sempre nel suo regno.

Amava i suoi sudditi e usava la magia per soddisfare ogni loro bisogno.

Un giorno arrivarono da fuori due streghe che misero lo scompiglio nel regno di re Yang. Volevano appropriarsi dei beni dei cittadini e facevano di tutto: ruberie, incantesimi, furfanterie.

Il re non sapeva come liberarsene. Fu allora che gli venne l’idea di chiedere aiuto ai suoi dei. Essi dimoravano sull’Himalaya, un’altissima catena di montagne.

Dopo aver molto pensato, inventò l’aquilone che aveva il potere di volare. Era a losanghe colorate e aveva due cordicelle per seguire il vento. Re Yang gli diede anche la forza della magia per poter arrivare tanto lontano.

Poco tempo dopo, giunsero dall’Himalaya due messaggeri. Dissero di essere stati inviati dagli dei. Avevano il compito di far tornare di nuovo il regno di re Yang un luogo pacifico. Scacciarono perciò le due donne malefiche e dissero loro di non farsi più vedere da quelle parti”.

Finito il racconto, Galana e Tora, rosse dalla vergogna e verdi dalla rabbia, si coprirono il viso con i veli delle loro vesti. Una volta erano belle e potenti ma, dopo essere state scacciate dagli dei, erano diventate brutte e senza poteri.

“Suvvia” disse Codicilla “dimentichiamo i nostri rancori e facciamo la pace”.

“Non sia mai!” dissero le streghe all’unisono. “Non diverremo mai buone come te!”. Con un grido di collera, presero il volo rasente a terra e scomparvero.

Maria Rosaria Fortini