Favola della domenica – Una poesia stupenda

C’erano una volta i versi di una poesia. Erano intrecciati l’uno con l’altro, distorti, incompleti e sottosopra. Aspettavano ansiosamente che qualcuno mettesse ordine nel loro intreccio.

Due parole uscirono dal groviglio cercando la libertà. Si chiamavano GUARDA e A.

‘Che cosa credete di fare?’ protestavano i versi, indignati. ‘Non ci è dato di fare il nostro comodo. Stiamo tutti aspettando un poeta che ci disbrogli per comporre una poesia’.

‘Noi, per l’appunto’, disse GUARDA ‘andiamo a cercarlo’.

Non era facile trovare, tra gli scrittori, un vero poeta.

A s’impegno moltissimo. Visitò l’università esistente nella città. ‘Un insegnante di letteratura sarà senz’altro adeguato e abile nello scrivere versi’ pensò.

GUARDA non era d’accordo: ‘Se ci mostriamo così, a nessuno verrà in mente di completare un verso. Che cosa vuol dire ‘GUARDA A…?’

A tornò indietro e cercò nella confusione delle parole una adatta a formare una bella frase. Trovò ME.

‘Eureka!’. Ho composto una frase: ‘GUARDA A ME…’

‘Che cosa vuol dire?’

A ammise che ‘GUARDA A ME’ poteva essere poca cosa per ispirare idee geniali in un poeta. Nondimeno, non si diede per vinta. All’università aveva conosciuto un’insegnante simpatica di nome Monia. Ne era stata colpita perché, durante la lezione, era solita interrompersi qualche secondo per riflettere e sognare.

Andò a trovarla. Le trasferì, nell’immaginario, le parole che conosceva: ‘GUARDA A ME’. La ragazza le percepì chiaramente. A casa, di sera, si sedette su una sedia in veranda per poter riflettere. Alzò lo sguardo al cielo. Era pieno di stelle. ‘GUARDA A ME, GUARDA A ME..’ ripeteva nel pensiero.

E continuò: ‘NELLE TUE ECCELLENZE…’ considerando la magnificenza della notte stellata.

‘Ci siamo!’ urlò A, ‘abbiamo altre parole: ‘GUARDA A ME NELLE TUE ECCELLENZE’. Si diresse velocemente verso il groviglio di pensieri. Le parole stavano uscendo e, attirate dalla penna della poetessa, si fissarono indelebilmente sul quaderno dove le aveva scritte.

‘Continuiamo, continuiamo’ disse GUARDA con entusiasmo. ‘Verrà una bellissima poesia’.

‘Dobbiamo convincere Monia a trovare altri versi’ disse A.

Quel giorno la ragazza si fermava continuamente, tra una lezione e l’altra. Aveva con sé il taccuino con le parole già scritte e ne cercava spasmodicamente altre. Era diventata un’ossessione. Uscì all’aperto. Due passi le avrebbero dato l’ispirazione giusta.

Si trovò a pensare come la poesia, la filosofia e la letteratura di cui era appassionata, meritassero un posto in paradiso.

Camminò e camminò fino a sedersi sul tronco di un albero vicino al cancello del parco che circondava l’edificio universitario. Rivolse lo sguardo al cielo azzurro. Era interrotto da un’unica, attraente nuvoletta…. E i versi conclusivi arrivarono: ‘..E MOSTRAMI, NELL’INCEDERE, UN ANGOLO DI PARADISO’.

Li scrisse di seguito e lesse:

GUARDA A ME

NELLE TUE ECCELLENZE

E MOSTRAMI, NELL’INCEDERE

UN ANGOLO DI PARADISO.

‘Perfetto!’ pensò. Guardò l’orologio, era ora di tornare per un’altra lezione. Si mosse in fretta. Aveva le ali ai piedi. Prima di entrare in classe ricordò di dover trovare un titolo al poetico componimento.

Pensò alla sua vita lavorativa. Ne era entusiasta. Pensò ai doni ricevuti, alla capacità di pensare e di scrivere versi. Doveva ringraziarne il fato che l’aveva così tanto dotata. Il titolo le venne spontaneo: ‘A DIO’.

Le parole, non più aggrovigliate in un nodo confuso e informe, furono ben contente di essere finalmente ordinate in armonici versi ed esultarono quando furono pubblicate in un’autorevole rivista letteraria, corredate di una prestigiosa recensione.

Maria Rosaria Fortini