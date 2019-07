Meteo Roma: previsioni per il weekend

Week end caratterizzato dal tempo stabile con ampie schiarite nella giornata di sabato, mentre nel

pomeriggio come anche nelle ore serali della domenica i cieli saranno generalmente poco nuvolosi, ma

senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +20°C e +35°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Fine settimana all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato su tutto il

territorio, sereno anche nella serata. Tempo stabile anche domenica con ampie schiarite al mattino,

qualche nube nel pomeriggio ed in serata su tutta la regione.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con possibili precipitazioni su Lombardia e Triveneto, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi in movimento dalle Alpi verso le pianure, più asciutto lungo le coste. In serata piogge e acquazzoni sparsi su Alpi e alte pianure, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino sole prevalente e condizioni di generale stabilità salvo qualche nube innocua sulla Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. In serata ancora tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli prevalentemente dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità con sole prevalente su tutte le regioni, qualche innocua nube solo lungo l’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa sia sulle zone Peninsulari che su quelle Insulari. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari da poco mossi a mossi.

Situazione meteo Italia

Instabilità pomeridiana al Nord Italia, con acquazzoni e temporali a partire dalle Alpi. In serata e in nottata i

fenomeni potranno raggiungere anche le pianure e localmente le coste, con precipitazioni a tratti intense

specie sui settori orientali. Tempo stabile e generalmente soleggiato al mattino sulle regioni centrali,

mentre al pomeriggio la nuvolosità è attesa in aumento specie sulle zone interne ma senza fenomeni. Ampi

spazi di sereno anche in serata e in nottata sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.

Possibili acquazzoni e temporali pomeridiani al Sud, con i fenomeni che si concentreranno soprattutto tra

Campania, Basilicata e Calabria prima di esaurirsi in serata. Tempo asciutto sulle altre regioni con ampi

spazi di sereno e qualche nube sparsa.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano