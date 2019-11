Meteo: previsioni per il weekend

Meteo Italia: previsioni per sabato 9 novembre

Al Nord: Al mattino maltempo sulla Liguria e Triveneto con fenomeni anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su Liguria di levante, Friuli e Romagna, asciutto e maggiori schiarite altrove. In serata precipitazioni sparse specie tra Veneto e Romagna, asciutto sulle altre regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve localmente sotto i 1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati Sud Occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino precipitazioni localmente intense sul versante tirrenico e Umbria, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo senza fenomeni. Al pomeriggio maltempo diffuso su tutte le regioni con acquazzoni, temporali e neve. In serata fenomeni sparsi su tutte le regioni. Neve sull’Appennino fino a 1400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino acquazzoni e temporali sparsi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni localmente a carattere di temporale. In serata tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Sardegna fino a 1200 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti generalmente da Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.

Meteo Italia: previsioni per domenica 10 novembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio deboli fenomeni su Alpi occidentali, Liguria e Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse al Nord-Ovest , molte nuvole ma senza fenomeni altrove. Neve localmente sotto i 1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge sparse su Toscana e Lazio, nubi in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo instabile sulle regioni tirreniche con piogge sparse, più asciutto sul versante Adriatico. In serata piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto su Marche e Abruzzo. Neve fino a 1600 metri. Temperature minime e massime stabili o diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sui settori tirrenici, localmente intensi sulla Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio maltempo in Sardegna con temporali diffusi, piogge sparse anche su Campania e Sicilia, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sia sui settori Insulari e Campania, più asciutto altrove. Neve in Sardegna oltre 1600 metri di quota. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti generalmente occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi a localmente agitati.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano