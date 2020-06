Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio isolati acquazzoni su Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata variabilità asciutta su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino isolate nubi in alta Toscana, per il resto sole prevalente. Al pomeriggio variabilità asciutta sui settori interni, sole prevalente altrove. In serata condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino innocue nubi sparse sulla Calabria e sulle Isole Maggiori, sole altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano