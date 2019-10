Meteo Roma. Allerta emergenza maltempo 24 ottobre 2019

Emergenza maltempo 24 ottobre 2019 – Convocazione C.O.C. e Apertura U.C.L. Municipi X – XI – XIV – XV

A seguito dell’allerta meteo arancione, il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha convocato il C.O.C. per le ore 17 ed ha richiesto l’apertura, nel medesimo orario, delle Unità di Crisi Locali per i Municipi X – XI – XIV e XV.

Il Dipartimento ha già attenzionato le diverse proprie squadre e le Associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio.

Per il Municipio sono state già attivate n. 2 squadre di manutenzione strade + n. 1 canaljet

In ultimo abbiamo richiesto al Dipartimento se fossero stati allertati sia il Dipartimento SIMU, per la predisposizione del presidio presso l’idrovora di via Procaccini, sia la Regione Lazio per la predisposizione del presidio presso l’idrovora di via Frassineto.

Abbiamo altresì richiesto di inviare allo scrivente Municipio e alla Sala Operativa della Polizia Locale l’orario di avvio dei presidi ed i contatti del personale presente in loco.

Lo scrive in una nota Stefano Simonelli Presidente del Municipio Roma XV.