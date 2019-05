Meteo Roma: le previsioni per giovedì 30 maggio

Meteo Roma: le previsioni per domani giovedì 30 maggio

Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata, ma senza fenomeni associati; temporali invece attesi nel

pomeriggio. Fenomeni anche in serata ma in progressivo esaurimento. Temperature comprese tra +13°C e

+23°C.

Per il dettaglio del meteo a Roma clicca qui

Meteo Lazio: le previsioni per domani giovedì 30 maggio

Locali piogge al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi, asciutto altrove; fenomeni attesi su tutto il territorio nel

pomeriggio con temporali localmente più intensi sulle aree meridionali e a ridosso dei rilievi. Ancora rovesci

nelle ore serali, migliora nella notte.

Meteo Italia: le previsioni per domani giovedì 30 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori orientali con possibili piogge sulla Romagna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio possibili acquazzoni e temporali specie su Veneto e Friuli, tempo stabile sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni, salvo locali piogge residue sul Veneto. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli generalmente Occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su Marche, Abruzzo e Lazio con locali acquazzoni, nubi sparse sulle altre regioni ma senza fenomeni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con temporali anche intensi in estensione fin sulle coste tirreniche. In serata residue pigge su Lazio e Abruzzo, tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa. Temperature minime in diminuzione e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Molise, Puglia e Campania, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori con tempo asciutto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali protagonisti sulle zone Peninsulari e sui settori interni della Sardegna, sole prevalente solo in Calabria e Sicilia. In serata ancora locali precipitazioni sulle regioni della Penisola, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati da Nord-Nord Ovest. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione Meteo Italia

Tempo asciutto al mattino al Nord Italia con nubi sparse e ampie schiarite prima che al pomeriggio

l’instabilità aumenti specie sui settori orientali. Residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata, fenomeni

in esaurimento nella notte.

Locali piogge al Centro già nelle prime ore del giorno, con l'instabilità che tenderà ad aumentare con

acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in

serata. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali, specie nelle ore diurne, con

acquazzoni e temporali localmente intensi specie al pomeriggio su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e

Sardegna. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Temperature minime in calo mentre le massime sono attese in aumento al Nord e sul versante tirrenico.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano