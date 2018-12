Meteo Roma: Le previsioni per martedì 11 dicembre 2018

Meteo Roma. Nella Capitale condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite. Nel Lazio tempo generalmente stabile con sole prevalente su tutti i settori sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio.

Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 11 dicembre 2018

Condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; cieli sereni nella serata. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani martedì 11 dicembre 2018

Condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente su tutti i settori sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio; tempo stabile anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Meteo Italia: Le previsioni per domani martedì 11 dicembre 2018

Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Est con locali nevicate sulle Alpi di confine fin verso i fondovalle, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni, locali nevicate sull’Alto Adige. In serata ancora condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti lungo l’Adriatico ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise e Puglia, nubi sparse e schiarite altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni su Molise e Sicilia settentrionale, nubi in transito altrove ma senza fenomeni associati. In serata residue piogge su Sicilia e Puglia, tempo asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Neve oltre gli 800 metri sui rilievi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile e generalmente soleggiato al Nord, salvo qualche innocuo addensamento al mattino su Triveneto e Romagna e al pomeriggio sulle Alpi, con isolate nevicate sull’Alto Adige fino a 200-300 metri. Cieli sereni anche in serata e in nottata.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali, con sole prevalente nelle ore diurne eccetto qualche nube sull’Adriatico. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata sia sulle coste che sulle zone interne.

Locali piogge al Sud Italia ad iniziare da Molise e Puglia e successivamente sulla Sicilia, tempo asciutto sulle altre zone con ampie schiarite. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata con residui fenomeni su Sicilia e Puglia. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Le previsioni sono a cura del Centro Meteo Italiano.