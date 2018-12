Meteo Roma: Le previsioni per martedì 18 dicembre

Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia nel pomeriggio.

Meteo Roma: previsioni per domani martedì 18 dicembre

Tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata; cieli sereni attesi anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani martedì 18 dicembre

Condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia nel pomeriggio su tutto il territorio; cieli sereni attesi anche nelle ore serali sia sulle aree interne che lungo le coste.

Meteo Italia: previsioni per domani martedì 18 dicembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. In serata nuvolosità più compatta con locali pioviggini sulla Liguria, più asciutto sulle altre regioni. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile sia sul Tirreno che sull’Adriatico con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne ma con nuvolosità in aumento a partire dalla Toscana. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati generalmente settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge possibili su Puglia e Sicilia settentrionale, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del tempo stabile al Nord con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube in più al pomeriggio specie sui settori occidentali. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e in nottata con possibili pioviggini sulla Liguria.

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, salvo qualche addensamento innocuo sulle Marche al mattino. Nuvolosità in aumento sia sul Tirreno che sull’Adriatico a partire dalla serata ma senza fenomeni di rilievo.

Locali pioviggini al mattino al Sud Italia, specie sul Salento, mentre dal pomeriggio il tempo torna ad essere asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con solo locali addensamenti. Temperature minime in calo, massime in aumento specie al Centro Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.