Meteo Roma: Le previsioni per martedì 4 dicembre 2018

Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite.

Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 4 dicembre 2018

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata, sole prevalente al pomeriggio. Cieli sereni attesi anche nel corso della serata. Temperature prese tra +12°C e +19°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani martedì 4 dicembre 2018

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite nel corso della giornata su tutto il territorio. Il tempo si manterrà stabile anche nel corso della serata con cieli sereni.

Meteo Italia: Le previsioni per domani martedì 4 dicembre 2018

Al Nord: Al mattino nuvolosità anche bassa sulla Pianura Padana ma senza fenomeni associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora addensamenti anche compatti su Pianura Padana e coste adriatiche ma senza fenomeni, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole specie su coste e pianure, schiarite più ampie sui rilievi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio cieli generalmente nuvolosi su zone interne e coste adriatiche con locali piogge sull’Abruzzo, maggiori schiarite lungo il Tirreno. In serata tempo generalmente asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi sparse sui settori adriatici. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino instabile sui settori Peninsulari con deboli piogge sparse, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora piogge sparse sui settori Peninsulari e sulla Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata locali piogge su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Marimossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Condizioni di tempo generalmente stabile al Nord Italia ma con molte nubi. Attesi addensamenti anche bassi sulla Pianura Padana sia nelle ore diurne che in quelle serali mentre sui rilievi sono possibili maggiori schiarite.

Tempo stabile sulle regioni centrali con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Maggiori schiarite al pomeriggio su Toscana e Lazio, così come in serata, mentre dalla notte la nuvolosità torna ad aumentare su tutti i settori. Piogge e pioviggini sparse al Sud, specie sulle regioni Peninsulari, con fenomeni sparsi sia sulle coste che sulle zone interne fin dal mattino. Locali precipitazioni anche sulle coste settentrionali della Sicilia, prima di un generale esaurimento dei fenomeni dalla notte. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.