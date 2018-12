Meteo Roma: Le previsioni per mercoledì 12 dicembre 2018

Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio.

Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018

Tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata così come nel pomeriggio. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018

Deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio, più asciutto sui rilievi e sul viterbese al pomeriggio; fenomeni diffusi anche nel corso della serata su tutto il territorio con neve oltre 800-1100 metri.

Meteo Italia: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ad ovest ma senza fenomeni di rilievo associati eccetto deboli piogge in Liguria, maggiori schiarite ad est. Al pomeriggio nuvoloso tra Liguria ed Emilia con deboli precipitazioni associate, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia. Neve oltre 300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi irregolari sulle regioni tirreniche ma tempo stabile, maggiori schiarite lungo l’ adriatico. Al pomeriggio piogge diffuse sulle regioni tirreniche, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata cieli nuvolosi maltempo con piogge sparse su tutte le regioni. Neve oltre 600-900 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con deboli precipitazioni associate sulle isole maggiori e Puglia, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge diffuse su tutte le regioni tranne su quelle adriatiche con tempo stabile. In serata maltempo con piogge sparse su tutte le regioni. Neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo per lo più stabile al nord Italia eccetto tra Liguria, basso Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna dove non si esclude la possibilità di deboli precipitazioni nell’ arco della giornata, nevose fino a 200-300 metri di quota. Peggiora il tempo sulle regioni centrali ad iniziare dalla seconda parte della giornata con nub in aumento ad iniziare dai settori tirrenici e precipitazioni diffuse ovunque specie in serata e nottata. Neve sui rilievi a quote medio-basse.

Tempo stabile al mattino con ampie schiarite sui settori peninsulari, nubi irregolari sulle isole maggiori e precipitazioni sparse. Peggiora entro la sera e la notte su tutte le regioni meridionali con piogge e nevicate in Appennino dai 800 ai 1300 metri di quota. Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

