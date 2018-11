Meteo Roma: Le previsioni per mercoledì 28 novembre 2018

Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo generalmente stabile. Nel Lazio tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 28 novembre 2018

Condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 28 novembre 2018

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, neve sui rilievi oltre i 800 metri; sole prevalente nel corso del pomeriggio. Cieli prevalentemente sereni anche nel corso delle ore serali.

Meteo Italia: Le previsioni per domani mercoledì 28 novembre 2018

Al Nord: Al mattino addensamenti nuvolosi anche compatti sulla Pianura Padana ma con tempo asciutto, locali spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino deboli piogge su Marche e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio locali piogge sull’Abruzzo e Marche, nuvolosità irregolare in Umbria ma senza fenomeni, ampie schiarite sulla Toscana e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sull’Abruzzo e Marche, cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre zone senza fenomeni di rilievo. Neve oltre 800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti da nord/nord-est. Mari generalmente molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con piogge e acquazzoni sia sulle regioni Peninsulari che sulla Sicilia, asciutto con sole prevalente in Sardegna. In serata ancora piogge sparse con fenomeni localmente intensi su Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Neve oltre i 900 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Giornata all’ insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali ma con nubi irregolari in transito sulle Alpi e in pianura Padana. Maggiori schiarite sulla Liguria e sulle regioni nord-orientali.

Tempo stabile per tutto l’ arco della giornata sulla Toscana, Umbria e Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge possibili ancora tra Marche e Abruzzo e neve sugli Appennini in calo fino a 600 metri. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata con instabilità meteo al Sud peninsulare e Sicilia, asciutto e locali schiarite in Sardegna. Piogge sparse tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia specie al mattino e al pomeriggio, esaurimento dei fenomeni in serata o nottata. Neve sugli Appennini dai 900-1500 metri. Temperature in sensibile calo su tutta Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.