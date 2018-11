Meteo Roma. Nella Capitale week end caratterizzato dal tempo stabile con addensamenti anche compatti nel corso della giornata di sabato. Nel Lazio deboli piogge nella mattinata di sabato sul Basso Lazio e lungo il settore costiero.

Meteo Roma: Le previsioni per il week end

Week end caratterizzato dal tempo stabile con addensamenti anche compatti nel corso della giornata di sabato, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli poco nuvolosi nelle ore diurne della domenica, nubi in aumento in serata. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per il week end

Deboli piogge nella mattinata di sabato sul Basso Lazio e lungo il settore costiero, nubi compatte altrove ma con tempo asciutto. Tempo stabile nel corso della serata su tutti i settori. Tempo stabile nella giornata di domenica con nuvolosità diffusa alternata ad ampie schiarite; cieli irregolarmente nuvolosi nella serata, ma senza fenomeni di rilievo.

Meteo Italia: Le previsioni per il week end

Al Nord: Al mattino clima prevalentemente asciutto su tutte le regioni ma con variabilità sparsa, locali banchi di nebbia sulle pianure a confine tra Lombardia e Piemonte. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con ampie schiarite e cieli sereni su bassa Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In serata nuvolosità medio-alta in aumento da Ovest, ma con tempo in genere stabile e asciutto ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni, deboli piogge o pioviggini lungo le coste del basso Lazio. Al pomeriggio situazione pressochè invariata, persistono fenomeni di modesta entità a confine tra Lazio e Campania. In serata maggiore variabilità sui settori adriatici, molte nubi altrove ma con tempo in prevalenza asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge su Campania, Sardegna e settori ionici di Puglia e Calabria. Al pomeriggio peggiora ulteriormente su brindisino e leccese con temporali localmente di forte intensità, clima più asciutto solo sui settori adriatici di Molise, Puglia settentrionale e sulla Sardegna. In serata persistono fenomeni sulle regioni ioniche, generalmente più asciutto altrove salvo brevi acquazzoni su messinese. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti occidentali a nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Situazione meteo Italia di sabato 1 dicembre

Tempo generalmente stabile al Nord Italia per tutto l’arco della giornata. Qualche nube anche bassa interesserà al mattino soprattutto la Pianura, mentre al pomeriggio sono attese maggiori schiarite: cieli irregolarmente nuvolosi poi in serata e nottata.

Cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio al Centro, sia sulle zone tirreniche che su quelle adriatiche, con possibili piogge solo sul basso Lazio. Nuvolosità irregolare in serata e in nottata ma senza fenomeni di rilievo su tutti i settori.

Condizioni di tempo instabile sulle regioni meridionali, con piogge e acquazzoni ad iniziare dalle Isole Maggiori, dalla Campania e dal Salento, in estensione al pomeriggio anche alla Calabria e alla Basilicata. Possibili temporali dalla sera su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.