Meteo Roma. Nella Capitale tempo variabile nel corso del week end con piogge sparse nel corso del pomeriggio e della serata del sabato. Nel Lazio tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge o acquazzoni al mattino.

Meteo Roma: Le previsioni per il week end

Tempo variabile nel corso del week end con piogge sparse nel corso del pomeriggio e della serata del sabato; stabile nella mattinata di domenica con nuvolosità diffusa, piogge nel corso del pomeriggio e della serata. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per il week end

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge o acquazzoni al mattino a cominciare dal Basso Lazio, fenomeni estesi su tutto il territorio al pomeriggio e poi anche in serata; neve sui rilievi oltre 800-1000 metri. Tempo instabile nella giornata di domenica con piogge sparse al mattino sul basso Lazio e al pomeriggio sull’intera regione con neve sui rilievi oltre 900-1200 metri; piogge anche in serata.

Meteo Italia: Le previsioni per il week end

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con deboli nevicate su Alpi e appennino e piogge sull’Emilia-Romagna. Al pomeriggio situazione invariata ma con nubi in genere più innocue, addensamenti più compatti sui settori centro-occidentali. In serata qualche schiarita in più attesa al Nord Est, molte nubi sparse altrove. Quota neve oltre i 350-500 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con maggiori addensamenti e locali piogge su Umbria, Toscana e Marche. Al pomeriggio persistono condizioni meteorologiche instabili tra Umbria e Marche con neve in Appennino, nubi e schiarite altrove. In serata fenomeni in attenuazione ovunque, ma sempre con nuvolosità a tratti compatta. Neve oltre i 1000-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile nel sud peninsulare specie sulle coste tirreniche tra Campania e Basilicata, maggiori aperture su Calabria ionica e Sicilia meridionale. Al pomeriggio piogge sulla Sardegna, temporaneo miglioramento sulle rimanenti regioni. In serata peggiora da ovest su Sicilia e Campania, clima più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Ventideboli dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi al Nord Italia con addensamenti anche compatti alternati solo a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali. Locali piogge solo sulla Romagna e neve su Alpi occidentali e Appennino fino a 400-500 metri tra il mattino e il pomeriggio.

Tempo instabile al Centro, con locali pioviggini nelle ore diurne specie tra Toscana, Umbria e Marche. In serata peggiora invece sul Lazio con possibili acquazzoni localmente intensi, neve in Appennino fin verso i 1000 metri. Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni meridionali con piogge, acquazzoni e locali temporali attesi sia nelle ore diurne che in quelle serali. I fenomeni più intensi sono attesi sulle Isole Maggiori e sul versante Tirrenico. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.