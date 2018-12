Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato. Nel Lazio deboli piogge sparse al mattino del sabato sui settori centro settentrionali, asciutto altrove.

Meteo Roma: le previsioni per il weekend

Tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato; tempo stabile in serata. Domenica caratterizzata da cieli nuvolosi per l’intero corso della giornata, ma senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +12°C e + °C.

Meteo Lazio: le previsioni per il weekend

Deboli piogge sparse al mattino del sabato sui settori centro settentrionali, asciutto altrove; espansione dei fenomeni al pomeriggio su tutto il territorio, stabile in serata. Deboli piogge sparse al mattino della domenica sui settori centro settentrionali, asciutto altrove; espansione dei fenomeni al pomeriggio su tutto il territorio. Cieli generalmente nuvolosi al mattino della domenica su tutto il territorio, deboli piogge dal pomeriggio sul Frusinate mentre sui restanti settori il tempo si manterrà stabile.

Meteo Italia: le previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino tempo sostanzialmente stabile su quasi tutte le regioni ma con nebbie o nubi basse lungo le pianure. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con ampie schiarite sulle zone pedemontane e variabilità asciutta sulle pianure. In serata tornano foschie o banchi di nebbia tra il Sud della Lombardia, Ovest dell’Emilia e Piemonte orientale. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi sulle regioni tirreniche con locali piogge su Lazio e Toscana, schiarite più ampie altrove. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con pioviggini o deboli piogge su Lazio e Toscana. In serata non sono attese variazioni di rilievo con deboli piogge su Ciociaria e alta Toscana. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su Molise occidentale e interne della Campania con locali piogge, bel tempo e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio clima sostanzialmente stabile su gran parte delle regioni salvo deboli piogge o pioviggini su Molise e Campania. In serata fenomeni in estensione anche ai settori tirrenici di Basilicata e Calabria, maggiore stabilità altrove. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali ma con molte nubi anche basse sia nelle ore diurne che in quelle serali, alternate solo localmente a qualche schiarita. Possibili pioviggini solo sulla Liguria di Levante.

Possibili piogge o pioviggini al mattino e al pomeriggio al Centro, specie sulle zone tirreniche, con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi dalla serata. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre zone ma senza precipitazioni.

Tempo stabile al Sud Italia nelle ore diurne, con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori e addensamenti a tratti anche compatti sui settori Peninsulari. Possibili pioviggini in serata e in nottata sulle coste tirreniche, asciutto altrove. Temperature in generale aumento al Centro Nord, valori stazionari o in calo al Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.