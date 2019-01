Meteo Roma: Le previsioni per martedì 22 gennaio

Meteo Roma. Nella Capitale prevista una giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio. Nel Lazio tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio regionale.

Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 22 gennaio

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; fenomeni attesi anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +6°C e +9°C.

Tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio regionale, neve in calo fin verso i 400-700 metri. Fenomeni attesi anche nel corso della serata con fiocchi sui settori settentrionali fin verso i 200-300 metri, oltre i 500-600 metri altrove.

Al Nord: Al mattino deboli precipitazioni sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno sulle Alpi. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni su Emilia Romagna e coste dell’Adriatico con neve localmente al piano, variabilità asciutta altrove. In serata locali fiocchi fino a bassa quota su Friuli e Romagna, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a bassa quota su Umbria e Marche, oltre i 500-900 metri altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su tutti i settori con neve a bassa quota su Toscana, Umbria e Marche, oltre i 400-600 metri altrove. In serata neve localmente al piano su Toscana e Umbria, fin verso i 300-500 metri altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di generale instabilità con precipitazioni sparse sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 1000-1300 metri sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con neve sulle zone interne peninsulari e qualche pioggia sulla Sardegna, asciutto altrove ma con molte nubi. Neve sui rilivi fino a 800-1100 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti moderati o forti occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata con tempo generalmente stabile al Nord, salvo qualche precipitazione specie sull’Emilia Romagna dove non si escludono possibili nevicate in pianure e qualche fiocco fin sulle coste. Nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori.

Condizioni di generale instabilità sulle regioni centrali con piogge e acquazzoni sulle coste sia tirreniche che adriatiche e neve sulle zone interne. Fiocchi attesi fino al fondovalle tra Toscana, Umbria e Marche, fino a 300-400 metri altrove.

Precipitazioni sparse al Sud Italia sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con fenomeni localmente a carattere di temporale e neve sulle zone interne. Fiocchi in progressivo calo fino a 700-900 metri specie sugli Appennini dalla notte. Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.