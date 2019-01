Meteo Roma: Le previsioni per mercoledì 23 gennaio 2019

Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più intensi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio instabilità diffusa su tutto il territorio a partire dalla mattinata con deboli piogge sparse fino a bassa quota anche sul viterbese.

Meteo Roma: Le previsioni meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019

Tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più intensi nel corso del pomeriggio. Deboli piogge in serata. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Meteo Lazio: Le previsioni meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019

Instabilità diffusa su tutto il territorio a partire dalla mattinata con deboli piogge sparse fino a bassa quota anche sul viterbese; fenomeni intensi al pomeriggio su tutta la regione, neve anche abbondante sui rilievi oltre i 600-700 metri. Piogge sparse anche nel corso della serata.

Meteo Italia: Le previsioni meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019

Al Nord: Al mattino neve fino in pianura sui settori centro-orientali, piogge diffuse in Liguria. Al pomeriggio ancora neve fino in pianura su tutti i settori, piogge miste a neve lungo la costa adriatica e ligure. In serata ancora maltempo con neve in pianura tra Emilia Romagna e Piemonte, misto a pioggia lungo le coste. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali e occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo con precipitazioni su tutte le regioni eccetto in Abruzzo. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse e più insense tra Lazio e Umbria. In serata ancora precipitazioni sparse su tutti i settori. Neve al mattino fino in pianura tra Toscana e Umbria, a quote collinari per il resto della giornata. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o meridionali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse eccetto in Molise e Puglia. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile su tutti i settori con piogge sparse eccetto in Puglia e Molise. In serata ancora condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni sparse e temporali localmente intensi sulle isole maggiori. Neve in calo fin verso i 700 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti sud-occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.

Situazione meteo Italia

Giornata dal tempo tipicamente invernale al nord Italia con la neve fino in pianura su Emilia Romagna, Piemonte, bassa Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Possibilità di pioggia mista a neve anche in Liguria e durante le ore più calde della giornata lungo le coste adriatiche.

Maltempo di stampo invernale sulle regioni centrali con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle tra Toscana, Umbria e Marche, fino a 300-700 metri sul Lazio e Abruzzo. Fenomeni più intensi durante il pomeriggio e serata.

Tempo instabile anche al sud Italia, specie durante la seconda parte della giornata sulla Sardegna, Sicilia e Campania con neve a quote medie sui monti. Dalla serata e nottata attenzione al maltempo in Sardegna con neve in calo fino a 300-500 metri di quota. Temperature in ulteriore calo specie nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.