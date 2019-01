Meteo Roma: Le previsioni per mercoledì 9 gennaio

Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino. Nel Lazio giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutto il territorio ad esclusione del settore costiero settentrionale.

Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 9 gennaio

Tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino; instabilità attesa anche per le ore pomeridiane con deboli piogge che si estenderanno fino alle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 9 gennaio

Giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutto il territorio ad esclusione del settore costiero settentrionale; deboli piogge al pomeriggio e poi anche nel corso della serata estese su gran parte del territorio, asciutto sul viterbese. Neve sui rilievi oltre i 600-1000 metri.

Meteo Italia: Le previsioni per domani mercoledì 9 gennaio

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo stabile eccetto qualche nevicata sulle Alpi di confine. Al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto su tutti i settori con molte nubi sparse alternate a qualche schiarita, possibili nevicate ancora sull’arco alpino. In serata ancora qualche fiocco sull’Alto Adige, tempo stabile altrove con cieli a tratti anche nuvolosi. Neve in calo fino a 200 metri. Temperature minime stabili e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti Settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sulle zone interne e sull’Adriatico con piogge e neve in Appennino, più asciutto in Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Umbria e basso Lazio, asciutto in Toscana. In serata residue precipitazioni sempre sull’Adriatico e sul basso Lazio con neve sugli Appennini, nubi sparse altrove ma senza fenomeni. Neve in calo fino a 300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti Settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, fenomeni localmente intensi e neve sulle zone interne. Al pomeriggio ancora condizioni di maltempo sia sulle regioni Peninsulari che su quelle Insulari con piogge e locali temporali. In serata si rinnovano condizioni generale stabilità con piogge e temporali. Neve fino anche a 400-500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti da Ovest-Nord Ovest. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Situzione meteo Italia

Nubi irregolari al Nord Italia ma con tempo in prevalenza stabile su tutte le regioni. Da segnalare soltanto qualche nevicata sui settori alpini di confine di Lombardia, Trentino Alto Adige e Carnia, fino a quote molto basse.

Giornata instabile al Centro Italia eccetto in Toscana con cieli irregolarmente nuvolosi. Piogge sparse e nevicate in Appennino fin dal mattino e durante la seconda parte della giornata con i fenomeni che andranno a concentrarsi sulle Marche, Abruzzo e basso Lazio in serata, neve fino a quote molto basse.

Maltempo di stampo invernale sulle regioni meridionali con piogge e nevicate a quote medio basse. Cieli nuvolosi dal mattino con precipitazioni sparse, fenomeni diffusi anche al pomeriggio con maggiore intensità sulla Calabria. Nevicate dai 1000 metri al mattino fino a 300-500 metri di quota in serata e nottata. Temperature in diminuzione specie al centro-sud.

Previoni a cura del Centro Meteo Italiano.