Meteo Roma: Le previsioni per venerdì 30 novembre 2018

Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge possibili sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge nel corso della mattinata sui settori centrali e sulle coste

Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 30 novembre 2018

Tempo generalmente instabile con deboli piogge possibili sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio; fenomeni anche moderati attesi in serata. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani venerdì 30 novembre 2018

Deboli piogge nel corso della mattinata sui settori centrali e sulle coste; fenomeni attesi nel pomeriggio su tutto il territorio, più asciutto sui rilievi e sul Frusinate. Piogge anche nel corso della serata e della nottata con possibili nevicate oltre 1600-1700 metri.

Meteo Italia: Le previsioni per domani venerdì 30 novembre 2018

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo, salvo deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli fenomeni su Alpi e regioni di Nord-Ovest, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata precipitazioni sparse su Liguria, Emilia Romagna e localmente sull’arco alpino, più stabile altrove. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi, locali pioviggini possibili sulle coste del Lazio. Al pomeriggio deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio con cieli nuvolosi, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse su tutto il versante Tirrenico, più asciutto sull’Adriatico ma con cieli nuvolosi. Neve oltre i 1700 metri. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo in peggioramento sulla Sardegna con locali piogge sui settori occidentali, più asciutto altrove ma ancora con molte nubi. In serata piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna e Sicilia, tempo stabile sulle altre regioni ma con cieli generalmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Nubi in aumento su tutte le regioni settentrionali con tempo stabile al mattino eccetto deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Possibili precipitazioni al pomeriggio sulle regioni nord-occidentali, nevose sulle Alpi a quote medio-basse. Fenomeni in esaurimento in serata. Cieli nuvolosi al mattino su tutte le regioni centrali ma con tempo asciutto, piogge in arrivo tra Toscana, Lazio e Umbria entro la serata, neve in Appennino oltre i 1600 metri di quota.

Nubi sparse al mattino al Sud Italia ma con tempo stabile, peggiora in Sardegna durante la seconda parte della giornata con piogge e temporali, isolate precipitazioni possibili anche in Sicilia e Calabria. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.