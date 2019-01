Meteo Roma: Le previsioni per venerdì 11 gennaio

Meteo Roma. Prevista nella Capitale giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia nella mattinata sia poi al pomeriggio. Nel Lazio cieli poco nuvolosi al mattino lungo la costa e sul Basso Lazio, soleggiato sui restanti settori.

Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 11 gennaio

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; cieli sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Meteo Lazio: Le previsioni per domani venerdì 11 gennaio

Cieli poco nuvolosi al mattino lungo la costa e sul Basso Lazio, soleggiato sui restanti settori; sole prevalente nel corso del pomeriggio su tutto il territorio, possibili fiocchi sui settori di confine dell’Appennino fino ai fondovalle. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Meteo Italia: Le previsioni per domani venerdì 11 gennaio

Al Nord: Al mattino sole prevalente e condizioni di generale stabilità eccetto qualche nube sulla Romagna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con ampi spazi di sereno e qualche nube in transito al Nord-Ovest. In serata ancora condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o parzialmente nuvolosi, locali fiocchi fin sui fondovalle di confine dell’Alto Adige. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile lungo l’Adriatico con piogge sparse e neve fin verso i 200 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie sull’Abruzzo con neve oltre i 300 metri, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità sull’Abruzzo, tempo più asciutto sulle altre regioni con ampi spazi di sereno e solo qualche nube. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi su tutti i settori, più probabili su Molise, Puglia, Campania interna e Basilicata con neve a bassa quota. In serata residue piogge su Molise, Calabria e Sicilia, tempo stabile sulle altre regioni con locali spazi di sereno alternati a qualche addensamento sparso. Neve fin verso i 200-400 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Situzione meteo Italia

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali anche se con molte nubi anche compatte alternate a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili nevicate sull’Alto Adige fino al fondovalle.

Tempo instabile soprattutto sul versante Adriatico al Centro Italia, con piogge localmente intense e neve sugli Appennini in calo fino anche a 100-200 metri in possibile sconfinamento verso il Tirreno. Asciutto sulle altre zone con nuvolosità irregolare.

Condizioni di generale instabilità al mattino e al pomeriggio al Sud, con piogge, acquazzoni e neve sulle zone interne fino a 400-800 metri. Fenomeni in progressivo esaurimento dalla serata con le ultime precipitazioni specie su Molise, Puglia e Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.