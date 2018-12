Meteo Roma: Le previsioni per venerdì 21 dicembre

Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino alternati a schiarite. Nel Lazio condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio sia al mattino che al pomeriggio.

Meteo Roma: le previsioni per domani venerdì 21 dicembre

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino alternati a schiarite; nubi in aumento nel pomeriggio e poi anche nel corso della serata. Deboli piogge possibili durante la notte. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Meteo Lazio: le previsioni per domani venerdì 21 dicembre

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio sia al mattino che al pomeriggio; nubi più compatte sulle aree settentrionali nelle ore pomeridiane, ma senza fenomeni. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata; deboli piogge possibili nella notte su gran parte del territorio, ad iniziare dai settori occidentali.

Meteo Italia: le previsioni per domani venerdì 21 dicembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole anche compatte su tutti i settori ma con tempo in prevalenza asciutto, salvo deboli piogge su Liguria e Friuli. Al pomeriggio deboli fenomeni su settori alpini di confine e sulla Liguria, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. In serata ancora tempo asciutto ma con molte nuvole, deboli fenomeni su Alto Adige e Liguria. Neve oltre i 1500-1700 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sia sulle coste che sulle zone interne ma senza fenomeni, addensamenti più compatti sulla Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con nubi sparse su tutte le regioni, possibili pioviggini solo sulla Toscana. In serata ancora piogge sulla Toscana, tempo asciutto sulle altre zone ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi sparse su Molise, Campania e Sardegna ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. In serata condizioni di tempo generalmente asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata nuvolosa al nord Italia ma con tempo in prevalenza stabile eccetto deboli piogge o pioviggini fin dal mattino sulla Liguria e sul Friuli. Possibili nevicate anche sulle Alpi durante la seconda parte della giornata ma solo oltre i 1500-1800 metri di quota. Nubi irregolari al mattino al centro Italia con tempo asciutto. Possibili piogge o pioviggini sulla Toscana durante la seconda parte della giornata, nuvoloso altrove ma con tempo sempre stabile. Tempo stabile sulle regioni meridionali peninsulari e insulari con sole prevalente al mattino specie sulla Sardegna. Cieli poco nuvolosi o irregolarmente nuvolosi durante la seconda parte della giornata e precipitazioni assenti ovunque. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano.