Meteo Roma. Lunedì con cieli nuvolosi e deboli piogge

Il Meteo a Roma e le temperature. Meteo prossime ore per ROMA: Durante il mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio prevalenza di poche nubi, in serata copertura nuvolosa parziale.

A Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Roma e Hinterland

Al mattino Coperto con rovesci intermittenti, al pomeriggio Nubi sparse con possibili piovaschi, la sera Sereno, la notte Sereno.

Previsione meteo Lazio lunedì 07 ottobre 2019

LUNEDI’: un centro di bassa pressione si approfondisce al mattino sull’alto Tirreno scorrendo rapidamente davanti alle coste della Toscana e del Lazio.

Atteso quindi un aumento dell’instabilità atmosferica sulle regioni tirreniche con piogge sparse al mattino, più probabili e forti sulle aree costiere (temporali nel Lazio sul Pontino, in Toscana tra Elba e localmente su Golfo di Follonica e Argentario) e sull’immediato entroterra e in maniera più attenuata sulle zone interne e sull’Umbria.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio l’ingresso di correnti nordorientali tese sulla Toscana e sull’alto Lazio favorirà la progressiva cessazione dei fenomeni su queste zone, mentre qualche rovescio insisterà ancora su medio-basso Lazio fino al pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Venti moderati o forti di Grecale dal pomeriggio, con raffiche anche forti/molto forti tra bassa Toscana, alto Lazio e crinali appenninici. Mari molto mossi, specie a largo.

Previsioni a cura del CentroMeteoItaliano.

Tempo previsto sull’Italia per domani lunedi’ 07/10/19

Nord:

– cielo molto nuvoloso o coperto ad inizio giornata con rovesci da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove risulteranno localmente intensi su Emilia Romagna e occidentale e Liguria di levante. Seguira’ un rapido miglioramento a partire dalla tarda mattinata con cessazione dei fenomeni ed ampie zone di sereno.

Centro e Sardegna:

– al primo mattino estesa copertura nuvolosa, con rovesci e temporali, piu’ intensi lungo le aree costiere di Toscana e Lazio. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosita’ compatta con ampie schiarite eccezion fatta per le coste orientali dell’isola dove permarranno ancora locali rovesci.

Sud e Sicilia:

– molte nubi su tutte le regioni, meno consistenti sulla Puglia centro meridionale, con associati rovesci e temporali diffusi che localmente assumeranno anche carattere intenso, in particolare lungo le coste tirreniche.

Nel corso del pomeriggio attenuazione dei fenomeni e della nuvolosita’ ad eccezione di Calabria e Sicilia dove le precipitazioni saranno ancora localmente intense.

Temperature:

– minime in calo su aree alpine occidentali, Liguria, pianura veneta e Calabria; senza variazioni di rilievbo altrove.

– massime in aumento su triveneto ed aree alpine centrali; in generale calo sul resto del paese.

Venti:

– di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali sulla Sardegna;

– forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria con raffiche fino a burrasca, in attenuazione dal pomeriggio;

– forti da nord-est su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con raffiche fino a burrasca lungo le aree costiere;

– da moderati a forti da nord est sulle regioni adriatiche centromeridionali, aree costiere adriatiche settentrionali ed in pianura padana centrorientale;

– deboli variabili altrove.