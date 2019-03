Meteo Roma: previsioni per il 27 marzo

Meteo Roma: previsioni per domani mercoledì 27 marzo 2019

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino come poi nel pomeriggio; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +9°C e +°19C.

Meteo Lazio: previsioni per domani mercoledì 27 marzo 2019

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio; nubi più compatte nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, ma sempre con tempo asciutto. Nubi sparse anche nella serata.

Meteo Italia: previsioni per domani mercoledì 27 marzo 2019

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti innocui specie sulle Alpi, ampi spazi di sereno altrove. In serata nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti sull’Abruzzo e residui fenomeni, stabile altrove. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi salvo residue precipitazioni in Abruzzo. In serata tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sull’Abruzzo. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Ventimoderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su regioni Peninsulari e Sardegna con possibili precipitazioni, maltempo in Sicilia con piogge e temporali. Al pomeriggio maltempo tra Sicilia e Calabria con piogge, temporali e nevicate in montagna, instabile anche sulle altre regioni eccetto in Sardegna. In serata ancora tempo perturbato con piogge e temporali diffusi eccetto in Sardegna. Neve oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Ventimoderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Situazione Meteo Italia

Giornata di bel tempo al nord Italia con sole prevalente ad ovest, qualche nube in transito ad est. Da segnalare soltanto delle possibili deboli nevicate sulle Alpi di confine centro-orientali fino a quote basse.

Tempo stabile al centro Italia con sole prevalente sulle regioni tirreniche salvo qualche nube irregolare in transito. Cieli più nuvolosi in Appennino e tra Marche e Abruzzo ma con isolate precipitazioni solo sulla Maiella, nevose oltre 800-1000 metri di quota. Maltempo con piogge e temporali specie tra la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e Puglia. Neve in Appennino oltre i 1000 metri di quota con accumuli abbondanti sulla Sila, Aspromonte e Etna oltre i 1500 metri di quota. Temperature in ulteriore calo.

