Meteo Roma: previsioni per il 28 maggio

Meteo Roma: previsioni per domani martedì 28 maggio

Deboli piogge nel corso della mattinata; instabilità attesa anche al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi. Breve tregua in serata prima di nuove precipitazioni in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani martedì 28 maggio

Tempo instabile nel corso della giornata con deboli piogge nella mattinata su tutto il territorio, fenomeni anche al pomeriggio a carattere temporalesco sui settori interni, generalmente più asciutto lungo la costa centro settentrionale. Rovesci sparsi anche in serata ed in nottata.

Situazione meteo Italia

Piogge sparse al mattino al Nord Italia, mentre al pomeriggio sono attesi temporali diffusi salvo qualche precipitazione meno intensa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Maltempo anche in serata e in nottata con i fenomeni più intensi sui settori centro orientali.

Tempo generalmente instabile al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico per tutto l’arco della giornata. Attesi fenomeni intensi localmente a carattere di temporale, specie su Appennino, Marche e Abruzzo al pomeriggio.

Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni meridionali, con qualche precipitazione sparsa sia nelle ore diurne che in quelle serali soprattutto sui settori tirrenici e su quelli Peninsulari. Tempo più asciutto sulle altre zone. Temperature minime in lieve diminuzione, mentre le massime tenderanno ad aumentare.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano