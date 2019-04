Meteo Roma: previsioni del 9 aprile 2019

Meteo Roma: le previsioni di domani martedì 9 aprile 2019

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine; nubi in aumento al pomeriggio, mentre in serata si attendono maggiori schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Meteo Lazio: le previsioni di domani martedì 9 aprile 2019

Condizioni di tempo stabile nella mattinata con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte del territorio, maggiori schiarite lungo la costa; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio sui settori interni,asciutto altrove. Deboli piogge attese nelle ore serali a ridosso dei rilievi, tempo stabile sui restanti settori.

Meteo Italia: le previsioni di domani martedì 9 aprile 2019

Al Nord: Al mattino locali fenomeni su Alpi centro-orientali, Emilia Romagna e Veneto, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto su Piemonte e Liguria. In serata piogge sparse sui settori centro-orientali, più asciutto su Liguria e Piemonte. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge tra Toscana e Umbria, schiarite più ampie lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio tempo instabile sui settori interni con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Ventideboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Sardegna e Sicilia, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge sulla Sardegna, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo localmente instabile al Nord Italia con pioviggini sparse fin dal mattino specie sui settori orientali. Dal pomeriggio piogge e acquazzoni bagneranno tutte le regioni con neve sulle Alpi fino a 1800-1900 metri, più asciutto dalla serata solo ad Ovest. Molte nubi sulle regioni centrali alternate solo a qualche schiarita specie sul versante Tirrenico. Possibili pioviggini sulle zone interne al mattino così come al pomeriggio con fenomeni in intensificazione, più asciutto dalla sera su tutti i settori.

Condizioni di tempo prevalentemente stabile al Sud al mattino, salvo qualche pioggia sulle Isole e dal pomeriggio anche sul versante Adriatico e sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento dalla sera con residue precipitazioni solo sulla Sardegna. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano