Meteo Roma: previsioni per il fine settimana

Meteo Roma: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre

Fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre

Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di domenica, fenomeni generalmente meno intensi nel pomeriggio; tra la sera e la notte di sabato si attendono temporali anche molto intensi. Neve in Appennino attesa per domenica a 1500 metri di quota.

Meteo Italia: previsioni per sabato 16 novembre

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse su tutte le regioni anche a carattere nevoso sull’arco alpino. Al pomeriggio fenomeni in intensificazione con locali temporali specie su Triveneto e Romagna, ancora neve sui rilievi. In serata maltempo diffuso con acquazzoni, temporali e locali nubifragi specie sul Triveneto. Neve sulle Alpi anche abbondante, oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti Settentrionali od Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, localmente intensi sul Lazio. Al pomeriggio fenomeni intensi specie su Toscana e Umbria, precipitazioni sparse sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove ma con molte nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Sud Orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo sulla Sardegna e possibili piogge anche su Campania e Calabria, asciutto altrove ma con nubi sparse. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo intenso sulla Sardegna, più stabile sulle altre regioni ma con addensamenti sparsi. In serata ancora temporali e locali nubifragi sulla Sardegna, qualche pioggia poi anche su Sicilia, Calabria e Salento. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti da Sud-Sud Est. Mari da molto mossi ad agitati.

Meteo Italia: situazione per il fine settimana

Precipitazioni sparse fin dal mattino al Nord Italia con piogge e acquazzoni ma anche neve sulle Alpi fino a 1000-1300 metri. Maltempo in serata e in nottata con temporali diffusi e locali nubifragi, nevicate anche abbondanti sull’arco alpino fino a 1300-1500 metri.

Piogge e acquazzoni sono attesi al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con i fenomeni che potranno assumere carattere di temporale o nubifragio soprattutto a partire dal pomeriggio tra Toscana, Umbria e Lazio.

Tempo generalmente sulle regioni meridionali, soprattutto peninsulari e sulla Sicilia, con le precipitazioni che raggiungeranno le coste tirreniche solamente in nottata. Maltempo invece in Sardegna fin dal mattino con temporali e locali nubifragi. Temperature in diminuzione al Centro Nord, minime e massime in aumento invece al Sud Italia.

