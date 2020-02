Meteo Roma: previsioni per il fine settimana

Giornata di sabato all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore diurne e cieli generalmente poco nuvolosi nella serata. Nubi irregolari domenica con tempo asciutto nelle ore diurne e piogge attese nel corso della nottata. Temperature comprese tra +1°C e +13°C.

Meteo Lazio: previsioni per il fine settimana

Tempo stabile nel corso della giornata di sabato con ampie schiarite su tutto il Lazio sia al mattino sia al pomeriggio; qualche nube in più tra la sera e la notte. Tempo asciutto anche nelle ore diurne di domenica con nubi sempre più consistenti e deboli piogge in arrivo nelle ore serali.

Meteo Italia: previsioni per il fine settimana

Al Nord sabato: Al mattino molte nubi al Nord Ovest con locali o deboli piogge sui settori costieri della Liguria, cieli sereni altrove. Al pomeriggio nubi in espansione anche ai settori centro-orientali ma con assenza generale di fenomeni di rilievo. In serata situazione invariata con schiarite via via più ampie a partire da Valle d’Aosta e Piemonte, molte nubi altrove con deboli pioviggini sulla costa genovese. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Nord domenica: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi su tutti i settori, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità sparsa su tutti i settori, a tratti più compatta su alto Tirreno con piogge sulle coste. In serata situazione pressochè invariata con piogge sulla Liguria e nubi compatte sui rimanenti settori. Neve oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro sabato: Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nubi in aumento da Ovest ma con tempo sostanzialmente asciutto ovunque. In serata nuvolosità sparsa su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro domenica: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi in aumento sulle regioni tirreniche ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata peggiora sulla Toscana e Lazio con piogge, cieli nuvolosi o variabili altrove ma con assenza generale di fenomeni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole sabato: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sui settori peninsulari, nubi più compatte sulla Sardegna ma senza fenomeni. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con ampie schiarite su Sicilia e resto del sud. In serata nuvolosità alta in transito su nord della Campania e costa trapanese, molte nubi in Sardegna con tempo asciutto. Temperature massime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole domenica: Al mattino nubi irregolari sulle isole amggiori ma con tempo asciutto, sereno altrove. Al pomeriggio persiste nuvolosità sparsa con locali piogge in Sardegna, poco nuvoloso altrove. In serata nessuna variazione di rilievo salvo locali o deboli piogge sulla Sardegna occidentale. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Meteo Italia: situazione generale

Innocua nuvolosità medio-alta in transito da Ovest verso Est su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali o deboli piogge sullaLiguria centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Nubi in aumento in serata su Umbria e regioni tirreniche ma con tempo asciutto. Molte nubi in transito sulla Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo,bel tempo e sole prevalente altrove.

Temperature minime in aumento su tutta la Penisola, stazionarie o in lieve calo al Nord le massime

