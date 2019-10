Meteo Roma: previsioni per giovedì 24 ottobre

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo generalmente asciutto; peggioramento atteso a partire dal pomeriggio con piogge di moderata o forte intensità anche a carattere di temporale specie nella notte . Temperature comprese tra +15°C e +24°C.

Meteo Lazio: previsioni giovedì 24 ottobre

Locali piogge al mattino sul viterbese e lungo la costa centro settentrionale, stabile sui restanti settori anche se con molte nubi; fenomeni anche intensi al pomeriggio su gran parte del territorio, localmente a carattere di temporale . Tempo instabile anche in serata e in nottata su tutti i settori, con i fenomeni più intensi sulle coste e sull’entroterra .

Meteo Italia: previsioni per giovedì 24 ottobre

Al Nord: Al mattino maltempo con temporali e locali nubifragi sui settori centro occidentali, più asciutto ad Est. Al pomeriggio le precipitazioni si estendono verso i settori orientali con acquazzoni e temporali localmente intensi salvo tempo più stabile solo sul Friuli. In serata precipitazioni in attenuazione ma con fenomeni diffusi su tutte le regioni eccetto tempo più stabile sul Friuli. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Orientali. Mari generlamente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino acquazzoni e temporali specie sulla Toscana, cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni ma con tempo stabile. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico ma con nubi sparse. In serata ancora temporali su Toscana e Lazio, tempo più asciutto su Marche e Abruzzo ma con molte nubi. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati Sud Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità in transito sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, maltempo intenso invece in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna e locali temporali in Sicilia, più stabile sulle altre regioni ma con nubi sparse alternate a qualche schiarita. In serata acquazzoni e temporali insistono sulle Isole, asciutto altrove ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti da Sud o da Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.

Situazione meteo Italia

Maltempo al Nord, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi soprattutto sui settori centro occidentali nelle ore diurne. Fenomeni in estensione verso Est a partire dal pomeriggio con piogge sparse, prima di un loro progressivo esaurimento dalla notte.

Acquazzoni e temporali al Centro Italia ad iniziare dalla Toscana, prima che al pomeriggio il maltempo raggiunga anche Umbria e Lazio. Fenomeni localmente intensi sul versante tirrenico in serata e in nottata, più asciutto su Marche e Abruzzo.

Tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali, soprattutto Peninsulari, ma con molte nubi in transito fin dal mattino. Maltempo a tratti anche intenso invece sulle Isole Maggiori a partire dalla Sardegna, con temporali e locali nubifragi.

Temperature stabili nei valori minimi, massime invece in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it