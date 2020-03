Meteo Roma: previsioni per giovedì 26 marzo

Piogge attese a partire dal mattino sulla Capitale, fenomeni anche al pomeriggio; tendenza ad un lento miglioramento in serata con precipitazioni più deboli. Temperature comprese tra +4°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 26 marzo

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge su tutto il territorio. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi progressivamente; precipitazioni più intense nel pomeriggio, quota neve oltre i 1500 metri in Appennino. Instabilità attesa anche in serata.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 26 marzo

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con possibili nevicate sull’Emilia-Romagna e Trentino, più asciutto altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni tra bolognese e modenese, debole neve sulle Alpi occidentali, molte nubi altrove ma senza precipitazioni. In serata tendenza ad un generale miglioramento con residue piogge sull’Emilia. Quota neve oltre i 50-400 metri in successivo rialzo. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo fortemente instabile su tutti i settori con nevicate sparse sulle colline e fenomeni a tratti molto intensi lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio fenomeni in indebolimento sul versante tirrenico, locali nubifragi invece sulle coste a confine tra Marche e Abruzzo. In serata tempo asciutto su Lazio e Toscana, persistono piogge diffuse altrove con neve abbondante sull’Appennino. Neve inizialmente oltre i 200-500 metri, in successivo rialzo fino a 1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge diffuse sulle regioni meridionali con locali nubifragi su Basilicata e Calabria ionica, neve abbondante sull’Appennino molisano. Al pomeriggio persiste maltempo su settori peninsulari e Sicilia, più stabile sulla Sardegna salvo locali piogge nel nord ovest dell’isola. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su quasi tutte le regioni con piogge di debole o moderata intensità, più variabile sulle isole con alternanza tra pioggia e schiarite. Quota neve oltre i 600-1300 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano