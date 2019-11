Meteo Roma: previsioni per giovedì 28 novembre

Tempo instabile nella mattinata con deboli piogge sparse; generale miglioramento nelle ore pomeridiane anche se con molte nubi. Nuvolosità irregolare anche in serata e in nottata ma con tempo sempre asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 28 novembre

Piogge e pioviggini nella mattinata su gran parte del territorio, generalmente più asciutto solo sulle zone settentrionali della regione. Acquazzoni sparsi anche al pomeriggio specie sui settori meridionali e sulle zone interne, mentre in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche se con molte nubi sparse.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 28 novembre

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con qualche locale precipitazione specie sul Friuli e sulla Liguria. Al pomeriggio locali sempre fenomeni su Friuli e Liguria, tempo asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse a tratti anche compatte specie sulle pianure. In serata ancora condizioni di tempo generalmente stabile salvo qualche precipitazione sul Friuli. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti Sud Occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge sparse e acquazzoni sul versante tirrenico, più stabile su quello adriatico ma con molte nubi. Al pomeriggio ancora qualche pioggia o pioviggine tra Toscana, Lazio e Umbria, tempo asciutto sulle altre regioni ma con nubi sparse alternate a qualche schiarita. In serata fenomeni in esaurimento ma con addensamenti sparsi sia sulle coste che sulle zone interne. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti moderati o forti Occidentali. Mari molto mossi o localmentemolto agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, più asciutto sulle altre regioni ma con molte nubi sparse. Al pomeriggio condizioni di tempo instabile sulle coste tirreniche e sulla Sicilia, irregolarmente nuvoloso altrove. In serata locali acquazzoni sulle coste tra Campania e Calabria, stabile sulle altre zone con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti da Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni di rilievo. Possibili precipitazioni solamente sul Friuli, in esaurimento dalla notte, e sulla Liguria di Levante.

Piogge e acquazzoni al Centro, soprattutto sul versante tirrenico, prima che i fenomeni si vadano ad esaurire a partire dalla serata. Tempo più asciutto sul versante adriatico fin dal mattino ma con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Tempo instabile al Sud Italia, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie su Campania, Basilicata e Calabria. Locali piogge non si escludono anche sulle Isole Maggiori nelle ore diurne, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi

