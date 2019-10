Meteo Roma: previsioni giovedì 3 ottobre

Instabilità al mattino sulla Capitale con temporali sparsi; nel pomeriggio si attende un generale miglioramento del tempo con l’esaurimento dei fenomeni e solo qualche nube sparsa. Condizioni di tempo stabile nel corso della serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni giovedì 3 ottobre

Piogge e temporali sparsi nella mattinata su gran parte della regione, localmente anche intensi; generale miglioramento nel pomeriggio con solo residui temporali sparsi sul basso Lazio e sugli Appennini. Fenomeni in generale esaurimento nella serata con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni giovedì 3 ottobre

Al Nord: Al mattino irregolarmente nuvoloso sui settori orientali con locali acquazzoni sulle coste veneto friulane e sull’Emilia Romagna, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con sole prevalente su tutte le regioni salvo qualche nube sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Orientali o Nord Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi sul versante adriatico, Umbria e Lazio, variabilità asciutta in Toscana. Al pomeriggio ancora condizioni di generale instabilità con acquazzoni e temporali su Marche, Abruzzo e Lazio, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti Settentrionali o Nord Orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino acquazzoni e temporali sparsi salvo tempo più asciutto su Puglia centro meridionale, Calabria centrale e Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni anche intensi, più stabile solo sulla Sicilia centro meridionale e sulla Sardegna. In serata ancora tempo instabile sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti da Nord o da Ovest. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Condizioni generalmente stabili al Nord soprattutto a partire dal pomeriggio, con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sulle Alpi. Al mattino invece possibili locali acquazzoni specie sull’Emilia Romagna e sulle coste adriatiche ma in rapido esaurimento.

Instabilità sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali soprattutto sul versante adriatico e localmente su Lazio e Umbria. Fenomeni in esaurimento dalla serata con tempo stabile su tutte le zone. Giornata all’insegna del maltempo al Sud Italia con fenomeni anche di forte intensi soprattutto sui settori Peninsulari sia nelle ore diurne che poi in serata. Qualche pioggia anche in Sicilia, più asciutto sulla Sardegna.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

