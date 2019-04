Meteo Roma: previsioni per giovedì 4 aprile

Meteo Roma: previsioni per domani giovedì 4 aprile 2019

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge attese al mattino, temporali sparsi sia nel corso del pomeriggio sia poi nella serata. Miglioramento atteso nella notte. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani giovedì 4 aprile 2019

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse su tutto il territorio fin dal mattino; fenomeni più intensi nel corso del pomeriggio, con possibili temporali diffusi specie sui settori centrali e settentrionali. Temporali sparsi anche nelle ore serali, prima di un generale miglioramento atteso nella notte.

Meteo Italia: previsioni per domani giovedì 4 aprile 2019

Al Nord: Al mattino maltempo con temporali e possibili nubifragi soprattutto su Liguria, Alpi e Prealpi. Al pomeriggio ancora maltempo specie su Triveneto ed Emilia Romagna, piogge sparse altrove con neve su Alpi e Appennini. In serata migliora al Nord Ovest, piogge e temporali insistono invece sui settori centro orientali con fenomeni anche intensi. Neve in calo fino a 900-1000 metri sull’arco alpino. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti Meridionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino acquazzoni e temporali specie tra Lazio e Toscana, più asciutto sul versante Adriatico con locali schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo intenso sul versante tirrenico con temporali e locali nubifragi, più stabile solo in Abruzzo. In serata ancora maltempo su tutte le regioni con temporali intensi sia sulle coste che sulle zone interne. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali o Meridionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulle Isole Maggiori con fenomeni anche intensi, variabilità asciutta altrove salvo qualche pioggia su Campania e Calabria. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con possibili temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con piogge sparse, più stabile solo sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti da Sud-Sud Est. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Maltempo al Nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio specie su Liguria, Alpi e Prealpi. Neve sui rilievi anche abbondante oltre i 1100-1300 metri, migliora solo dalla serata ad iniziare da Ovest.

Giornata all’insegna degli acquazzoni e dei temporali intensi al Centro Italia con il maltempo che interesserà al mattino il Tirreno per poi espandersi alle zone interne e verso l’Adriatico in serata. Fenomeni in esaurimento dalla notte con nubi sparse.

Piogge sparse e acquazzoni sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente intensi specie sulla Sicilia e sulla Calabria nelle ore diurne. Maltempo poi sui settori tirrenici sia serata che in nottata, tempo più asciutto solo sulla Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano