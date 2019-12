Meteo Roma: previsioni per giovedì 5 dicembre

Molte nubi anche compatte nella mattinata e poi anche al pomeriggio; deboli piogge sparse attese nelle ore serali e poi nella notte. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 5 dicembre

Deboli piogge nella mattinata sul Basso Lazio e a ridosso dei rilievi, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni interesseranno le aree costiere lasciando asciutti i restanti settori. Tra la sera e la notte ancora tempo instabile con possibilità di deboli precipitazioni diffuse su tutta la regione.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 5 dicembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo stabile su tutti i settori, maggiori schiarite su Alpi e regioni di Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli piogge tra Toscana e Lazio. In serata ancora deboli piogge lungo le coste tirreniche, nuvolosità in transito altrove anche compatta ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più intensi su Puglia e Calabria. Al pomeriggio ancora maltempo con cieli nuvolosi e piogge o temporali diffusi, anche a carattere di nubifragio sulla Calabria. In serata maltempo su regioni Peninsulari con piogge e temporali anche intensi, nubi sparse ma con scarsi fenomeni sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Nuvolosità irregolare in transito al Nord sia al mattino che al pomeriggio specie sui settori occidentali ma sempre con tempo asciutto, schiarite più ampie sulle regioni di Nord-Est. Tempo stabile anche in serata e nottata Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro, localmente anche compatte, ma con scarsi fenomeni associati. Deboli piogge possibili su Toscana e Lazio. Tra la sera e la notte deboli piogge intermittenti sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. Giornata all'insegna del maltempo al Sud con molte nuvole accompagnate da piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie su Calabria e Puglia. Fenomeni sui settori Peninsulari anche in serata, più asciutto altrove. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. www.centrometeoitaliano.it