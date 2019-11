Meteo Roma: previsioni per giovedì 7 novembre

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato nel corso della mattinata con ampie schiarite anche nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno poco nuvolosi ma senza fenomeni da segnalare; piogge attese nel corso della notte. Temperature comprese tra +11°C e +19°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 7 novembre

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con ampi spazi di sereno sia sulla costa sia sui settori interni; qualche nube nella serata sull’Alto Lazio, maggiori schiarite altrove. Piogge attese nella notte su tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sul viterbese.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 7 novembre

Al Nord: Al mattino possibili precipitazioni solo sulla Liguria e sul Friuli, asciutto altrove ma con cieli generalmente nuvolosi. Al pomeriggio tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sui settori centro occidentali, più stabile ad Est con nubi sparse. In serata condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi diffusi su tutte le regioni. Neve in calo sulle Alpi fino a 1100-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti da Sud-Sud Ovest. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo qualche nube su Toscana e Umbria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente, qualche pioggia solo sulla Toscana. In serata ancora precipitazioni sparse sulla Toscana in estensione verso il Lazio, asciutto sulle altre regioni con ampi spazi di sereno. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie. Venti deboli o moderati prevalentemente Occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino acquazzoni e temporali sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, asciutto altrove. Al pomeriggio residui fenomeni su Salento, Calabria e Isole Maggiori, stabile e soleggiato altrove. In serata acquazzoni e temporali intensi sulla Sardegna, asciutto sugli altri settori con ampie schiarite salvo residue piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Locali precipitazioni al Nord fin dal mattino ad iniziare da Liguria e Friuli, prima di un marcato peggioramento a partire dai settori occidentali al pomeriggio. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, salvo locali acquazzoni sull’alta Toscana al pomeriggio. Peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico, più asciutto su Marche e Abruzzo.

Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia, con locali piogge e acquazzoni nelle ore diurne specie su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ma in rapido esaurimento. Tempo instabile invece sulla Sardegna fin dal mattino, con maltempo intenso a partire dalla serata.

Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

