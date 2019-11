Meteo Roma: previsioni per martedì 19 novembre

Tempo instabile sulla Capitale con piogge sparse al mattino e anche nelle ore pomeridiane; la situazione meteo non varierà in serata con precipitazioni estese anche alle ore notturne. Temperature comprese tra +13°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 novembre

Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; fenomeni anche nella serata estesi su tutto il Lazio, localmente più abbondanti lungo la costa. Precipitazioni anche in nottata, più asciutto sul viterbese.

Meteo Italia: previsioni per martedì 19 novembre

Al Nord: Al mattino maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse. In serata ancora precipitazioni estese a tutte le regioni. Neve sulle Alpi fino a 900-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati da Nord o da Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino maltempo con fenomeni anche intensi sia sulle coste che sulle zone interne, più asciutto solamente sull’Abruzzo e Marche. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sul versante tirrenico con piogge sparse, stabile sulle coste adriatiche. In serata fenomeni in progressivo esaurimento salvo qualche pioggia ancora su Lazio e Toscana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo su tutti i settori eccetto in Calabria e Basilicata con piogge e acquazzoni localmente intensi specie sulla Sicilia. Al pomeriggio condizioni di maltempo diffuso sui settori Peninsulari e sulle isole maggiori con acquazzoni e temporali. In serata piogge e temporali sparsi ma in generale esaurimento. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati o forti da Sud Ovest. Mari molto mossi o localmente agitati.

Meteo Italia: situazione generale



Maltempo diffuso al Nord nelle ore diurne con acquazzoni e temporali ma anche neve fino a bassa quota specie sul basso Piemonte: limite delle nevicate attorno a 900-1100 metri sull'arco alpino. Precipitazioni sparse nelle ore serali ma in attenuazione. Tempo instabile sulle regioni centrali ed in particolare su quelle tirreniche, dove non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi fin dal mattino. Tempo più asciutto sul versante adriatico ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Acquazzoni e temporali bagneranno il Sud Italia fin dal mattino ad iniziare dalle Isole Maggiori, con i fenomeni che si estenderanno anche ai settori Peninsulari dal pomeriggio. Non sono escluse forti precipitazioni specie su Sardegna, Sicilia e coste tirreniche. Temperature in aumento nei valori minimi, massime generalmente senza variazioni. www.centrometeoitaliano.it