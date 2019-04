Meteo Roma: previsioni per martedì 2 aprile 2019

Meteo Roma: previsioni per domani martedì 2 aprile 2019

Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile con molte nubi sia nella mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; nuvolosità compatta nella serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +12°C e +20°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani martedì 2 aprile 2019

Tempo stabile nel corso della mattinata con nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli piogge nel corso del pomeriggio su gran parte del territorio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta. Molte nuvole anche in serata e nottata con pioviggini intermittenti sui settori interni della regione.

Meteo Italia: previsioni per domani martedì 2 aprile 2019

Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Alpi e localmente sulle pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata tempo instabile con molte nuvole e piogge sparse, più asciutto solo al Nord-Est. Neve oltre i 1800-2000 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne ma con molte nubi in transito. Al pomeriggio possibili pioviggini sulle zone interne, tempo stabile sugli altri settori con cieli in prevalenza nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità sulle zone interne, tempo asciutto altrove con addensamenti anche consistenti. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sulla Sicilia. Al pomeriggio locali fenomeni su zone interne Peninsulari e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su Calabria e Sardegna, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Roma

Molte nubi al mattino al Nord ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio sono attese nevicate sparse sulle Alpi fino a 1900-2100 metri e qualche pioviggine sui settori limitrofi. Tempo instabile in serata e in nottata su tutte le regioni con quota neve in calo fino a 1500-1700 metri. Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali nelle ore diurne, con molte nubi e solo locali pioviggini al pomeriggio sugli Appennini. Cieli generalmente nuvolosi anche in serata e in nottata con isolate piogge specie su Marche e Toscana.

Tempo instabile al Sud Italia con locali piogge fin dal mattino specie sulla Sicilia. Al pomeriggio attesi fenomeni sparsi sia sulle Isole che sulle zone interne peninsulari, mentre in serata e in nottata le precipitazioni insisteranno soprattutto su Campania, Calabria e Sardegna. Temperature in generale aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.

