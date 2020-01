Meteo Roma: previsioni per martedì 21 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati, ampie schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite e qualche innocua nube sparsa. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito sulle regioni tirreniche ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali sparsi su Calabria, Sicilia orientale e Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio persiste maltempo sulla Sardegna, deboli piogge anche sulla Sicilia, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata ancora piogge sparse sulle Isole Maggiori, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori ma con nubi in aumento a partire da Ovest nel corso delle ore serali e notturne. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle prime ore del mattino, nuvolosità alta e stratificata tenderà a divenire via via più spessa nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni associati. Persistono condizioni di generale maltempo sulle Isole maggiori e aree ioniche della Calabria, con fenomeni localmente a carattere temporalesco. Migliora in serata e in nottata con residui fenomeni sulla Sardegna.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento o stazionarie le massime.

