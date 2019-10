Meteo Roma: previsioni per martedì 29 ottobre



Tempo stabile nelle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Capitale; nuvolosità in generale aumento in serata prima di un peggioramento atteso nella notte che porterà deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 29 ottobre

Tempo generalmente stabile nelle ore diurne con nubi irregolari su tutti i settori, localmente più compatte lungo la costa; deboli piogge in serata sui settori interni settentrionali, tempo asciutto altrove. In nottata le piogge interesseranno l’intera regione.

Meteo Italia: previsioni per martedì 29 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nubi anche compatte su tutte le regioni con possibili piogge diffuse generalmente di debole o moderata intensità. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni sparse, più asciutto sul Piemonte. In serata temporaneo miglioramento al Nord-Ovest ma con cieli nuvolosi, piogge sparse al Nord-Est. Neve sulle Alpi orientali fin sotto i 2000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori, anche compatta sulla Toscana ove non si escludono locali piogge. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Toscana, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto. In serata piogge sparse su Toscana, Umbria e Marche, nuvolosità irregolare altrove ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvola in più sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse sulla Sicilia, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge sparse sulla Sicilia, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nuvole su tutte le regioni settentrionali per gran parte della giornata quando non mancheranno piogge diffuse, generalmente di debole o moderata intensità. Fenomeni diffusi anche in serata e nottata con neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali. Sulle regioni del Centro nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Solo sulle Toscana settentrionale non si esclude qualche pioggia. Peggiora tra sera e notte con piogge e acquazzoni sparsi. Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora al pomeriggio sulla Sicilia con piogge e acquazzoni sparsi, ancora tempo asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento ovunque con piogge sparse su Campania e Sardegna. Temperature stabili o in aumento le minimi, massime in generale calo specie al Centro-Nord. www.centrometeoitaliano.it