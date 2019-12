Meteo Roma: previsioni per martedì 3 dicembre

Deboli piogge nella mattinata in generale esaurimento nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 3 dicembre

Deboli piogge al mattino su gran parte della regione ad esclusione delle aree settentrionali che si manterranno generalmente più asciutte; migliora al pomeriggio su tutto il Lazio salvo residui acquazzoni lungo la costa. Tempo stabile in serata con cieli sereni.

Meteo Italia: previsioni per martedì 3 dicembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su coste e pianure ma con tempo asciutto, ampie schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, innocui addensamenti su Piemonte e Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge intermittenti, più asciutto su Toscana e Umbria. Al pomeriggio residue piogge su Lazio e Abruzzo, tempo asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue addensamenti su Marche e Abruzzo ma senza fenomeni associati, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con possibili piogge sparse, generalmente di debole intensità. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile, più asciutto solamente sulle coste tirreniche e sulla Sicilia centro-occidentale. In serata ancora piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna orientale. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o meridionali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Giornata all’insegna del tempo stabile al Nord Italia, con solo qualche addensamento sparso localmente compatto specie nelle ore diurne sulla Pianura Padana. Ampi spazi di sereno in serata e in nottata su tutte le regioni.

Locali piogge e acquazzoni al Centro specie al mattino, con i fenomeni di si concentreranno tra Lazio, Abruzzo e Marche. Precipitazioni in esaurimento nelle ore serali, con schiarite man mano sempre più ampie ad iniziare dal versante tirrenico.

Tempo localmente instabile sulle regioni meridionali, sia Peninsulari che Insulari, con cieli generalmente nuvolosi e piogge sparse. Fenomeni in progressivo esaurimento in nottata salvo qualche acquazzone ancora su Sicilia e Sardegna.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

