Meteo Roma: previsioni per martedì 4 febbraio

Molte nubi nel corso delle ore mattutine sulla Capitale, piogge o acquazzoni al pomeriggio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 4 febbraio

Cieli generalmente nuvolosi al mattino su tutto il Lazio, piogge o acquazzoni nel pomeriggio su gran parte del territorio, maggiori schiarite lungo le coste; sui rilievi si attendono fiocchi oltre i 1700-1800 metri di quota. Migliora in serata su tutti i settori, locali nevicate a 900-1000 metri in Appennino.

Meteo Italia: previsioni per martedì 4 febbraio

Al Nord: Al mattino locali fenomeni su Alpi di confine e sul Friuli, nubi sparse e schiarite altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Alpi di confine, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata neve fino a quote molto basse sulle Alpi di confine, locali piogge sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in calo fin sotto i 300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto solo sulle coste tirreniche. In serata persistono acquazzoni e temporali su Abruzzo e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Quota neve in calo da 1700 a 600 metri. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi compatte su Campania e Calabria con deboli piogge, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, bel tempo e sole prevalente sui rimanenti settori. In serata ulteriore peggioramento sui settori adriatici con temporali sparsi e nevicate in Appennino. Neve in calo fin sotto i 1000 metri. Temperature minime in calo e massime lieve in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Locali piogge al Nord Est, variabilità ad ampi tratti asciutta su tutte le regioni ma con nevicate sparse lungo i settori alpini. Quota neve in calo dai 1200 metri della mattina ai 4-500 metri delle ore serali e notturne. Tempo inizialmente stabile ovunque, brusco peggioramento sui settori adriatici nella seconda parte di giornata con temporali sparsi e quota neve in calo fino verso i 5-700 metri in nottata. Più asciutto sulle tirreniche Inizio di giornata con bel tempo quasi ovunque salvo locali piogge sulla Campania, maltempo in arrivo in serata ed in nottata con temporali e piogge sparse su Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Neve oltre i 1000 metri in calo fino a 5-600 metri nel corso della nottata. Temperature in sensibile calo nella seconda parte di giornata.

Www.centrometeoitaliano.it