Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 aprile

Sole prevalente sia nel corso delle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; tempo stabile anche in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +5°C e +20°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 15 aprile

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione salvo innocui addensamenti lungo la costa al mattino. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con cieli sereni.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 15 aprile

Al Nord: Al mattino bel tempo su tutte le regioni e precipitazioni assenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano le condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvoosi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino poche nubi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni. In serata persistono condizioni di bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni senza fenomeni associati. Al pomeriggio poche e innocue nubi in transito sulla Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità cieli sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del bel con cieli in sereni fin dal mattino salvo innocue nubi in transito al Nord Ovest.

Bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino anche al centro Italia eccetto locali addensamenti nuvolosi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati.

Condizioni di stabilità prevalente sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, nuvolosità irregolare al mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio e serata. Temperature in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano