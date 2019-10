Meteo Roma: previsioni mercoledì 2 ottobre

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge in arrivo in mattinata, fenomeni più intensi al pomeriggio. Instabilità diffusa anche nelle ore serali con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +18°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni mercoledì 2 ottobre

Piogge diffuse al mattino su gran parte della regione, generalmente più asciutto a ridosso dei rilievi; fenomeni più intensi nel corso delle ore pomeridiane su tutti i settori, temporali diffusi sulle aree settentrionali. Ancora precipitazioni in serata, tempo stabile sulla costa centro settentrionale

Meteo Italia: previsioni mercoledì 2 ottobre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare e maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi anche intensi in Lombardia, asciutto in Piemonte. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, più asciutto sul Piemonte e Liguria di ponente. In serata piogge e temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. Neve sulle Alpi oltre i 1900 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati in rotazione da sud-est verso est. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sul versante tirrenico, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora condizioni di generale instabilità con piogge e acquazzoni tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto solo sulle coste Abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge in progressiva attenuazione. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati, salvo locali piogge sulla Sardegna e Campania. Al pomeriggio piogge sparse su Campania, Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge su Campania, Sicilia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Spiccato Maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali diffusi. Al mattino i fenomeni più intensi li troveremo tra Lombardia e Triveneto, mentre al pomeriggio si sposteranno ad est e sul Piemonte avremo un miglioramento con ampie schiarite. Residue piogge o acquazzoni in serata e nottata ad est, tempo migliore ad ovest. Condizioni di tempo instabili fin dal mattino sulle regioni centrali tirreniche con piogge in arrivo. Piogge e temporali estese a tutte le regioni centrali durante la seconda parte della giornata con fenomeni anche intensi previsti tra Toscana, Lazio e Umbria.

Tempo instabile al sud Italia e precisamente sulla Sardegna, Sicilia occidentale e Campania con possibili piogge o temporali specie nella seconda parte della giornata. Più asciutto sulle altre regioni meridionali con ampie schiarite in mattinata e nubi irregolari in transito dal pomeriggio.

Temperature in calo su tutte le regioni.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano