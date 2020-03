Meteo Roma: previsioni per mercoledì 25 marzo

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata; aumento della nuvolosità nel pomeriggio come anche in serata, ma sempre senza fenomeni associati. Temperature comprese tra 0°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 25 marzo

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutto il Lazio: ampi spazi di sereno al mattino, qualche nube nel pomeriggio; a ridosso dei rilievi si attendono nevicate fino a quote basse. Nuvolosità irregolare nelle ore serali su tutta la regione

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 25 marzo

Al Nord: Al mattino deboli nevicate sulla Romagna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio precipitazioni su Alpi e Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata fenomeni sull’arco alpino e Romagna, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Neve fino in pianura. Temperature minime in aumento e massime in generale calo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino neve tra Marche, Abruzzo e Umbria e fino in pianura, asciutto altrove con poche nuvole in transito. Al pomeriggio ancora neve fino a quote molto basse, eccetto sul Lazio con ampie schiarite. In serata nuvole su tutti i settori e fenomeni sparsi su Marche, Abruzzo e Umbria. Neve fino in pianura. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Calabria, Sicilia e Sardegna, nuvoloso ma senza fenomeni altrove. Al pomeriggio ancora maltempo invernale con fenomeni sparsi su tutte le regioni, localmente intense sulla Sicilia e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo invernale con piogge, temporali sparsi, e neve fino a quote molto basse. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile al mattino eccetto sulla Romagna dove non si esclude la possibilità di neve fin sulle coste, neve in arrivo dal pomeriggio anche su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Maltempo invernale su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in pianura fin dal mattino, tempo instabile anche in Toscana al pomeriggio con neve fino a quote molto basse. Peggiora in nottata sul Lazio con neve oltre i 200 metri di quota. Forte maltempo al sud Italia con possibili nubifragi specie su Sicilia e Calabria, neve fino a quote molto basse sulle altre regioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

