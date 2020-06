Meteo Roma: previsioni per giovedì 11 giugno

Possibili piogge o temporali in mattinata sulla Capitale in generale esaurimento nel corso del pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +16°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 11 giugno

Piogge sparse nel corso della giornata su gran parte della regione con temporali sia sulle coste al mattino che sui settori interni al pomeriggio; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 11 giugno

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Piemonte, e pianure centro-orientali con locali piogge, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni convettivi in intensificazione su Alpi e Appennino settentrionale, generale assenza di fenomeni invece sulle pianure. In serata persistono precipitazioni sparse su quasi tutte le regioni ma con fenomeni in attenuazione. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino temporali a tratti intensi sull’alto Tirreno, variabilità a tratti perturbata sulle coste occidentali, più asciutto invece altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con precipitazioni in estensione verso le coste adriatiche, ampie schiarite altrove salvo residui fenomeni sull’alta Toscana. In serata residue piogge alternate a schiarite sempre più estese sull’arco appenninico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su coste campane e nord ovest della Sardegna, ampie schiarite e tempo asciutto altrove. Al pomeriggio locali temporali possibili sul Molise, bel tempo altrove con nubi e aperture sparse. In serata si rinnovano condizioni di prevalente stabilità con poche nubi e ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo fortemente instabile specie nelle ore pomeridiane con temporali diffusi sulle pianure, timido miglioramento in nottata con fenomeni ancora presenti al Nord Ovest. Al centro temporali localmente intensi al mattino sulle coste della Toscana, fenomeni sparsi anche su Lazio e Umbria settentrionale. Al pomeriggio instabilità in ulteriore aumento con precipitazioni diffuse. Al sud e sulle isole molte nubi al mattino sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e alta Calabria con locali piogge. Più stabile nel resto della giornata con innocue nubi in transito. Temperature generalmente stazionarie sia le minime che le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano