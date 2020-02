Meteo Roma: previsioni per giovedì 13 febbraio

Tempo stabile ad inizio giornata con nubi sparse al mattino che andranno via via aumentando nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi prima di piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Meteo Lazio:previsioni per giovedì 13 febbraio

Nubi sparse nella mattinata su tutto il territorio, ma con tempo stabile; nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sul Basso Lazio. In serata ed in nottata i fenomeni si estenderanno su tutti i settori con neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 13 febbraio

Al Nord: Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali piogge sullo spezzino. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord Ovest con piogge sulla Liguria e neve sui settori alpini, più asciutto altrove. In serata piogge in estensione a quasi tutte le regioni con fenomeni a tratti intensi sul levante ligure, neve sulle Alpi. Quota neve in calo fin verso i 600-800 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nubi in aumento da Ovest ma senza fenomeni associati. In serata peggiora su Toscana, Umbria e Marche con locali piogge, deboli fenomeni nevosi anche sull’Appennino. Quota neve oltre i 1550-1600 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi a tratti compatte sulle Isole maggiori, ampie schiarite sulle aree peninsulari salvo addensamenti sui settori costieri della Campania. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in generale aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. In serata prime piogge su medio-alta Campania, stabile ma con molte nubi altrove . Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure. Prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano