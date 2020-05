Meteo Roma: previsioni per giovedì 14 maggio

Tempo stabile sulla Capitale con qualche nube al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 14 maggio

Tempo asciutto nel corso della giornata con qualche nube al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione, tempo stabile anche in serata sempre però con cieli poco nuvolosi sia sulla costa che sulle zone interne.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 14 maggio

Al Nord: Al mattino molte nubi su Alpi e Nord Ovest con deboli piogge lungo la costa Ligure e a confine tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio locale instabilità sui settori alpini con qualche acquazzone, ampie schiarite su coste e pianure con tempo asciutto. In serata forte peggioramento del tempo al Nord Ovest ed Emilia orientale con precipitazioni intense anche a carattere temporalesco, più asciutto su Romagna e coste. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino innocue nubi in transito alternate a schiarite generalmente più ampie sulle coste adriatiche. Al pomeriggio persistono condizioni di generale stabilità salvo locali acquazzoni sull’Appennino marchigiano. In serata nessuna variazione di rilievo ma con nubi in aumento da Ovest. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi irregolari alternate a schiarite su tutte le regioni con locali addensamenti in più solo su Puglia meridionale e Calabria. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia sulle zone peninsulari che sulle isole maggiori. In serata torna ad aumentare la nuvolosità ma sempre senza fenomeni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo inizialmente stabile e asciutto su praticamente tutti i settori, forte peggioramento dalle ore pomeridiane e serali con piogge diffuse localmente di forte intensità e a carattere temporalesco specie al Nord Ovest e sull’Emilia orientale. Al centro transito di innocua nuvolosità medio-alta si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, qualche nube in più sulla Toscana con deboli piogge attese in serata. Al sud e sulle isole tempo sostanzialmente stabile e asciutto sia al mattino che al pomeriggio e in serata ma con il frequente passaggio di nubi stratificate. Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano