Meteo Roma: previsioni per giovedì 18 giugno

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sulla Capitale sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; tempo asciutto anche nelle ore serali con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 18 giugno

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata su tutto il Lazio; nel pomeriggio aumento dell’instabilità sulle zone interne con locali piogge. Tempo stabile in serata su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 18 giugno

Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord Est con locali piogge su basso Veneto e Friuli, ampie schiarite e tempo asciutto altrove. Al pomeriggio temporali diffusi sui settori alpini e Appennino piacentino con fenomeni anche di forte intensità, innocue nubi in transito sulle pianure. In serata precipitazioni in estensione anche alle aree pianeggianti salvo quelle di Emilia-Romagna e Liguria. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio qualche nube in più attesa su zone interne e adriatiche ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con innocue nubi e tempo asciutto. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo. In serata nessuna variazione particolare con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo fortemente instabile su Veneto e Friuli con forti temporali e locali nubifragi, al pomeriggio e in serata attività temporalesca anche lungo l’arco alpino con fenomeni in parziale estensione alle pianure. Al centro bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con possibilità di isolate piogge sulle zone interne di Lazio e Abruzzo. Al sud e sulle isole giornata caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente salvo locali acquazzoni nel sud della Puglia e qualche pioggia sulle zone interne della Basilicata Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.

