Meteo Roma: previsioni per giovedì 19 marzo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nel corso delle ore diurne; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 19 marzo

Tempo stabile e soleggiato nel corso della giornata su tutto il territorio, locali addensamenti nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 19 marzo

Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutti i settori salvo innocui addensamenti sull’imperiese. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sul crinale alpino e Appennino settentrionale ma senza fenomeni. In serata tornano schiarite ampie su tutti i settori con qualche nube in più sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi locali addensamenti su Lazio e arco appenninico ma senza fenomeni associati. In serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli generalmente sereni su tutte le regioni con qualche nube su penisola salentina e sud est della Sardegna. Al pomeriggio nubi in aumento su Sicilia, Appennino e cagliaritano ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Situazione meteo Italia

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti in transito lungo l’arco alpino. Tra la sera e la notte possibilità di nebbie o foschie dense sulle pianure di basso Veneto e Romagna. Cieli in prevalenza sereni ovunque con nuvolosità in aumento sull’Appennino nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni. Innocua nuvolosità in transito sulle Isole maggiori e nubi cumuliformi al pomeriggio sull’Appennino, bel tempo e sole prevalente altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

